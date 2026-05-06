האש של ירושלים | רבבות בהדלקה של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ב'כיכר זקס'

כפי שלא נראה מעולם: רבבות גדשו בליל ל"ג בעומר את רחוב שמואל הנביא למעמד ההדלקה המרכזי של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר • בשל המצב הביטחוני, המתחם הורחב משמעותית כדי להכיל את כל הציבור • וגם, ההוראה המפתיעה לחסידים על הוויתור על 'מסירות הנפש' לעלייה למירון (חסידים)

בזמן שבמירון להטו הרוחות במהלך כל יום ההילולא, ירושלים בערה באש של קדושה: רבבות חסידים ואנשי מעשה גדשו בליל ל"ג בעומר את כיכר זקס ורחוב שמואל הנביא בבירה, למעמד ההדלקה המסורתי והמרכזי של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר.

השנה, לאור המצב הביטחוני המתוח והמגבלות המחמירות על העלייה להר מירון, הפך המעמד בירושלים למוקד עלייה לרגל המרכזי עבור אלפים שלא יכלו לפקוד את הציון. בעקבות כך, המתחם בכיכר זקס הורחב משמעותית מראש, עם מערכות הגברה וטריבונות ענק, כדי לקלוט את נחשולי האדם שזרמו למקום מכל רחבי העיר.

כזכור, רק במוצאי השבת האחרונה פקד הגרי"מ שכטר את ציון הרשב"י במירון, שם נשא תפילה ובקשה וזעק על המצב הביטחוני הקשה השורר בארץ.

לקראת ל"ג בעומר הורה הגה"צ כי במצב הנוכחי אין צורך ב'מסירות נפש' כדי להגיע למירון בכל מחיר, והדגיש כי ניתן לפעול ישועות ולשמוח בשמחתו של התנא האלוקי גם מרחוק, מתוך התלהבות.

רגעי השיא של המעמד נרשמו בעת הדלקת האבוקה, כששירת 'לכבוד התנא האלוקי' הרעידה את רחובות ירושלים, והמוני החוגגים פצחו בריקודים סוערים שנמשכו שעות ארוכות תחת כיפת השמיים.

מעמד ההדלקה אצל הגרי"מ שכטר (צילום: דוד ארזני - מאיר אדרי)
