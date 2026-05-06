אירוע ירי בבני ברק: צעיר בן 27 נפצע באורח קשה | היורה נמלט

אירוע ירי התרחש הבוקר (רביעי) ברחוב צבי בבני ברק, במהלכו נפצע צעיר כבן 27 באורח קשה. כוחות חירום רבים הוזעקו למקום, ביניהם חובשי איחוד הצלה שהעניקו לנפגע טיפול רפואי ראשוני בזירה.

עקיבא קאופמן, מוישי מילר ושלמה קצין, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "הענקנו סיוע רפואי בזירה לצעיר בן 27 שלדברי עוברי אורח נפצע כתוצאה מאלימות. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה".

כוחות משטרת בני ברק הגיעו לזירה במהירות ופתחו בפעולות חקירה נרחבות. על פי הודעת דוברות המשטרה, התקבל דיווח על אירוע ירי ברחוב צבי, וכתוצאה מהירי נפצע גבר באורח בינוני על פי גורמי הרפואה.

המשטרה מבצעת כעת סריקות נרחבות באזור על מנת לאתר את החשודים במעשה. נסיבות האירוע נבדקות, והרקע ככל הנראה פלילי.