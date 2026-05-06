תִּקֵּן זָהֳורֵי חַמָּה שיעור בזוהר ובגדי שבת | ל"ג בעומר מרומם בחצה"ק מאשלג ליל ל"ג בעומר בחצה"ק אשלג בבני ברק: טרם ההדלקה מסר האדמו"ר שיעור מעמיק בזוהר הקדוש. לאחר מכן, כשהוא לבוש בבגדי שבת ובגרביים לבנות כמנהגו בקודש, העלה את אבוקת האש | בסיום המעמד גזז האדמו"ר את מחלפות ראשם של ילדי החלאקה, לקול שירתם הנרגשת של החסידים בשמחת התנא האלוקי (חסידים)

