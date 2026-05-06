כיכר השבת
החזית הצפונית

תיעוד בצבע: כך הפציצו מטוסי קרב מבנים צבאיים של חיזבאללה בלבנון

חיל האוויר תקף מבנים ששימשו את חיזבאללה לצרכים צבאיים • מחבלי הארגון חוסלו בתקיפות • כ-25 מטרות הותקפו ביממה האחרונה | הפעילות המבצעית נמשכת (צבא וביטחון)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר תקף אתמול (יום ג') מספר מבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לצרכים צבאיים בדרום לבנון, בהכוונת כוחות חטיבה 226 הפועלים בפיקוד אוגדה 146. על פי הנמסר מדובר , המבנים שותקפו שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בתקיפות המדויקות חוסלו מספר מחבלים של ארגון הטרור שפעלו בתוך המבנים. הפעילות מהווה חלק ממאמץ רחב יותר של צה"ל להסרת איומים על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון הפועלים באזור.

כ-25 מטרות הותקפו ביממה

לאורך היממה האחרונה הרחיב צה"ל את פעילותו המבצעית בדרום לבנון, כאשר תקף כ-25 מטרות שונות של ארגון הטרור . בין היעדים שהותקפו: מחסן אמצעי לחימה, מבנים ששימשו את הארגון לצרכים צבאיים ותשתיות טרור נוספות.

כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 השמידו בימים האחרונים תוואי תת-קרקעי נרחב באורך כ-30 מטרים שהיה בשימוש ארגון הטרור. במקביל להשמדת התוואי, אותרו והושמדו מצבורי אמצעי לחימה משמעותיים, בהם כשלושה טון חומר נפץ, 43 מטעני 'קלימגור', מוקשים מסוגים שונים ומערכות נגד טנקים.

יירוט מטרה אווירית ואירועי טרור

במהלך הלילה יירט חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום . לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית נוספת שאבד עימה המגע. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות באירועים אלו.

במספר אירועים בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מספר רקטות, רחפני נפץ ופצצות מרגמה שנפלו בסמוך לכוחות. על פי הנמסר מדובר צה"ל, אין נפגעים לכוחותינו.

צה"לחיזבאללהלבנוןחיל האווירדרום לבנוןתקיפה בלבנון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר