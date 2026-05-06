חיל האוויר תקף אתמול (יום ג') מספר מבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לצרכים צבאיים בדרום לבנון, בהכוונת כוחות חטיבה 226 הפועלים בפיקוד אוגדה 146. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המבנים שותקפו שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בתקיפות המדויקות חוסלו מספר מחבלים של ארגון הטרור שפעלו בתוך המבנים. הפעילות מהווה חלק ממאמץ רחב יותר של צה"ל להסרת איומים על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון הפועלים באזור.

כ-25 מטרות הותקפו ביממה

לאורך היממה האחרונה הרחיב צה"ל את פעילותו המבצעית בדרום לבנון, כאשר תקף כ-25 מטרות שונות של ארגון הטרור חיזבאללה. בין היעדים שהותקפו: מחסן אמצעי לחימה, מבנים ששימשו את הארגון לצרכים צבאיים ותשתיות טרור נוספות.

כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 השמידו בימים האחרונים תוואי תת-קרקעי נרחב באורך כ-30 מטרים שהיה בשימוש ארגון הטרור. במקביל להשמדת התוואי, אותרו והושמדו מצבורי אמצעי לחימה משמעותיים, בהם כשלושה טון חומר נפץ, 43 מטעני 'קלימגור', מוקשים מסוגים שונים ומערכות נגד טנקים.

יירוט מטרה אווירית ואירועי טרור

במהלך הלילה יירט חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית נוספת שאבד עימה המגע. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות באירועים אלו.

במספר אירועים בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מספר רקטות, רחפני נפץ ופצצות מרגמה שנפלו בסמוך לכוחות. על פי הנמסר מדובר צה"ל, אין נפגעים לכוחותינו.