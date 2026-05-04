דובר צה"ל הודיע הערב (שני) כי חיל האוויר החל באימונים במרכז הארץ לקראת מטס החלפת מפקד חיל האוויר, שעתיד להתקיים מחר (יום שלישי). על פי ההודעה, האימונים יימשכו עד מחר בשעות הבוקר, ומדובר בפעילות שגרתית ללא חשש לאירוע ביטחוני.

ההודעה הגיעה לאחר שתושבים רבים במרכז הארץ, ובמיוחד בירושלים, נבהלו לראות מטוסי קרב חולפים בגובה נמוך מעל ראשיהם. רבים פנו לרשתות החברתיות בשאלות ובחששות, עד שדובר צה"ל פרסם את ההבהרה. העיתונאי דורון קדוש העלה שתי שאלות נוקבות בעקבות ההודעה. ראשית, הוא תמה מדוע דובר צה"ל מודיע על האימונים באיחור, רק לאחר שתושבים רבים כבר נבהלו מהמטוסים. "למה דובר צה״ל מודיע באיחור - אחרי שכבר תושבים רבים בירושלים נבהלו לראות מטוסי קרב בגובה נמוך מעל ראשיהם?" שאל קדוש. השאלה השנייה שהעלה קדוש נוגעת למהות המטס עצמו. "למה מפקד חיל האוויר של 7 באוקטובר צריך מטס פרידה ראוותני כזה? על צניעות לא שמעו שם?" כתב העיתונאי, תוך התייחסות לכישלון הקשה של חיל האוויר במלחמת חרבות ברזל.

מטסי הצדעה בעבר

מטסי הצדעה של חיל האוויר מתקיימים במועדים שונים לאורך השנה. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התקיים מטס הצדעה מיוחד בהר הרצל והר הטייסים, במהלכו חלפו מטוסי קרב, מסוקי סער ומסוקי קרב. כמקובל, התבצע מטס חסר במהלכו עזב אחד מכלי הטיס את המבנה כאות הצדעה לנופלים.

השנה, בשל המלחמה המתמשכת, התקיים לראשונה מטס הצדעה גם במהלך טקס הזיכרון לנפגעי פעולות האיבה בהר הרצל. מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, אמר בטקס: "אנו מצויים בתקופה היסטורית, אחרי מעל לשנתיים וחצי של מלחמה קשה ומוצדקת מאין כמותה, כנגד מבקשי רעתנו".

בין הישגים לכישלון

תקופת כהונתו של אלוף תומר בר כמפקד חיל האוויר התאפיינה בניגודים חדים. מצד אחד, חיל האוויר השיג הישגים מבצעיים דרמטיים, כולל מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" באיראן, שהוכיחו את יכולתו לפעול בעומק שטח האויב. מצד שני, הכישלון הקשה של 7 באוקטובר, כאשר חיל האוויר לא הצליח למנוע את הפלישה לישובי הדרום, ילווה את מערכת הביטחון לשנים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בפגישת הסיכום עם אלוף בר: "זכית לשרת בתקופה הכי מאתגרת והכי מורכבת מבין כל מפקדי החיל לדורותיהם. הצלחת להוביל את החיל להישגים כבירים שנחקקו בדפי ההיסטוריה של המדינה". עם זאת, שר הביטחון לא התחמק מהכישלון: "כישלון חיל האוויר בהגנה על מדינת ישראל ב-7 באוקטובר ילווה את מערכת הביטחון".

מטס החלפת המפקד צפוי להתקיים מחר בשעות הבוקר, לאחר סיום האימונים. עדכונים נוספים בהמשך.