167 טיסות רפאים: ציר חשאי של פוטין באפריקה מדאיג את ארה"ב

פעילות צבא אלג'יר, ציר חדש עם רוסיה

בעוד העולם מתמקד במלחמה באוקראינה ובמתיחות עם המערב, מוסקבה מקדמת בשקט מבצע אסטרטגי מאסיבי בצפון אפריקה. תחקיר מיוחד של DEFENSE NEWS חושף כי אלג'יריה הפכה למרכז העצבים הלוגיסטי של רוסיה ביבשת, עם רכבת אווירית חשאית המעבירה נשק מתקדם וציוד צבאי שובר שוויון.

על פי הנתונים שנחשפו, בין מרץ 2025 לאפריל 2026 תועדו לפחות 167 טיסות מטען בין רוסיה לאלג'יריה. הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה מסתוריות תוך כיבוי טרנספונדרים ושימוש ברישום ידני להסתרת זהות היעדים והמטענים - שיטות המאפיינות פעילות צבאית חשאית.

במסגרת המבצע, אלג'יריה הפכה למפעילה הזרה הראשונה של מטוס הקרב החמקן מדור חמישי, ה-Su-57 הרוסי. מדובר בצעד משמעותי המעיד על רמת האמון והשיתוף הביטחוני בין שתי המדינות. לצד זאת, אלג'יריה רכשה כמויות מאסיבות של מטוסי Su-35 מתקדמים, המחזקים את עליונותה האווירית באזור. על פי ניתוח אנליסטים צבאיים, הציוד המועבר כולל גם מערכות הגנה אווירית מתקדמות, מכ"מים ומערכות לוחמה אלקטרונית. בהקשר זה, דווח בעבר כי אלג'יריה פרסה מערכת לוחמה אלקטרונית סינית מתקדמת מסוג CHL-906 במרחק נגיעה מהגבול המרוקאי, במטרה ליצור "בועה אלקטרומגנטית" שתנטרל את מערך הכטב"מים של מרוקו.

מאחז אסטרטגי בלב הים התיכון

המהלך הרוסי מעיד על תפיסה אסטרטגית רחבה. בעוד אירופה מתמקדת בחזית המזרחית, פוטין מבצר את האגף הדרומי ומקים מאחז בלב הים התיכון. אלג'יריה, בזכות מיקומה הגיאוגרפי ויכולותיה הצבאיות המתפתחות, הופכת לנקודת אחיזה מרכזית של רוסיה ביבשת אפריקה.

יצוין כי אלג'יריה משמשת גם כבסיס יציאה לטיסות המשך ליעדים דרומיים כמו גיניאה וניז'ר, ככל הנראה לתמיכה בכוחות רוסיים פרטיים הפועלים באזור הסאחל. מדובר ברשת לוגיסטית מורכבת המאפשרת למוסקבה להרחיב את השפעתה בכל רחבי היבשת.

מלחמה קרה חדשה?

התופעה מזכירה את תקופת המלחמה הקרה, כאשר ברית המועצות ביססה מאחזים צבאיים ברחבי אפריקה. כיום, רוסיה חוזרת לאסטרטגיה דומה, אך בכלים מתקדמים יותר ובשיטות חשאיות יותר. השימוש ב"מטוסי רפאים" - טיסות ללא זיהוי רשמי - מעיד על הרצון להימנע מתשומת לב בינלאומית.

בהקשר רחב יותר, המהלך משתלב במגמה של התעצמות צבאית רוסית בזירות שונות. כפי שדווח, הקרמלין הגביר באופן דרמטי את סידורי האבטחה סביב הנשיא פוטין עצמו, על רקע חשש מפני ניסיון הפיכה והתנקשויות. במקביל, הזהיר דמיטרי מדבדב, סגן יו"ר מועצת הביטחון, כי "אפוקליפסה גרעינית היא אפשרית באופן ריאלי".

הרכבת האווירית החשאית לאלג'יריה ממחישה כי בעוד המערב מתמקד בזירה האירופית, רוסיה פועלת במקביל למיצוב עצמה כשחקן מרכזי בזירות נוספות. השאלה היא האם המערב יצליח להגיב למהלך זה, או שפוטין ימשיך לטוות את רשת ההשפעה שלו ללא הפרעה.