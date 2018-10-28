ברשתות החברתיות הופץ היום (ראשון) תיעוד מעניין מחזית המלחמה בין רוסיה לאוקראינה - שהפך לוויראלי | בתיעוד נראה טנק רוסי עם הסוואה והגנה מפני רחפני נפץ אוקראינים - הנראית כמו רעמת שער | ברשת לעגו לרוסים וכינו את הטנק "קיפוד", גולש נוסף כתב כי הטנק "שכח להסתפר" | צפו בתיעוד (מעניין, בעולם)
ועדת חוקה, חוק ומשפט החלה לדון הבוקר בהצעת חוק הקובעת איסור פרסום שם חשוד, למשך 48 שעות מהמועד שבו הודיעה הרשות החוקרת לחשוד, על קיומה של חקירה נגדו. נציג חברת החדשות של ערוץ 2 עו"ד ישגב נקדימון ביקש לשמר את המצב המשפטי הקיים, לפיו לכל עיתונאי יש זכות עמידה ובאפשרותו לעתור כנגד הוצאת צו איסור הפרסום