קיפוד או טנק? תיעוד ויראלי מציג את  ההסוואה המוזרה של הטנקים הרוסים | צפו

ברשתות החברתיות הופץ היום (ראשון) תיעוד מעניין מחזית המלחמה בין רוסיה לאוקראינה - שהפך לוויראלי | בתיעוד נראה טנק רוסי עם הסוואה והגנה מפני רחפני נפץ אוקראינים - הנראית כמו רעמת שער | ברשת לעגו לרוסים וכינו את הטנק "קיפוד", גולש נוסף כתב כי הטנק "שכח להסתפר" | צפו בתיעוד (מעניין, בעולם)

הטנק עם ההסוואה המוזרה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

