קיפוד או טנק? תיעוד ויראלי מציג את ההסוואה המוזרה של הטנקים הרוסים | צפו
ברשתות החברתיות הופץ היום (ראשון) תיעוד מעניין מחזית המלחמה בין רוסיה לאוקראינה - שהפך לוויראלי | בתיעוד נראה טנק רוסי עם הסוואה והגנה מפני רחפני נפץ אוקראינים - הנראית כמו רעמת שער | ברשת לעגו לרוסים וכינו את הטנק "קיפוד", גולש נוסף כתב כי הטנק "שכח להסתפר" | צפו בתיעוד (מעניין, בעולם)
