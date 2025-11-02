כך זה נראה קיפוד או טנק? תיעוד ויראלי מציג את ההסוואה המוזרה של הטנקים הרוסים | צפו ברשתות החברתיות הופץ היום (ראשון) תיעוד מעניין מחזית המלחמה בין רוסיה לאוקראינה - שהפך לוויראלי | בתיעוד נראה טנק רוסי עם הסוואה והגנה מפני רחפני נפץ אוקראינים - הנראית כמו רעמת שער | ברשת לעגו לרוסים וכינו את הטנק "קיפוד", גולש נוסף כתב כי הטנק "שכח להסתפר" | צפו בתיעוד (מעניין, בעולם)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 20:26