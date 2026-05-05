אור לוי בעת שחרורו ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

שורד השבי אור לוי, שאיבד את אשתו בטבח השבעה באוקטובר ושהה שנה וחצי במנהרות חמאס, יצא הערב (שלישי) במתקפה חריפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ונבחרי הקואליציה. ההתפרצות מגיעה בעקבות דבריו של סמוטריץ' בריאיון ל-103FM, בו כינה את אירועי השבעה באוקטובר "מחדל טקטי".

"כשהייתי שם, במנהרות האלו הייתי בטוח שזהו. את זה אי אפשר למחוק", כתב לוי בפוסט שפרסם. "כשחזרתי לימדו אותי מה זה גזלייטינג, ככה זה כששנה וחצי התעסקתי בעיקר בלימוד שפה אחרת. אבל לא האמנתי. אמרתי שטויות אי אפשר להעלים את זה". "פאקינג טעות טקטית רצחה את אישתי" לוי המשיך והתייחס ישירות לדבריו של שר האוצר: "אז המשכתם וכבר הטבח הוא לא טבח. נו בסדר מילא. אבל זה אסון לא? אולי אחד הגדולים שלנו במדינה. אז זהו מסתבר שלא. טעות טקטית. טעות טקטית רצחה את אישתי. גנבה לי שנה וחצי מהחיים במנהרות. כשאני יותר גרוע מהולמס נרקומן ברחוב". הכוכבת החדשה של הליכוד? נתניהו והדר מוכתר בדרך לשידוך פוליטי יוני גבאי | 20:39 "החזירו את המנדט והתפטרו מיד" | גנץ דורש מהח"כים שפרשו להתפטר מהכנסת יוני גבאי | 10:50 בדבריו הוסיף לוי כי חזר כשהילד שלו רואה אותו במצב שאי אפשר לתאר. "אז זוהי טעות טקטית. טעות טקטית שהרגה 1200 איש באותו יום ואלפים מאז", הדגיש.

שר האוצר סמוטריץ' ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

"אתה אדם נחות וחסר כל כבוד עצמי"

לוי פנה ישירות לשר האוצר במילים קשות במיוחד: "אז תן לי להגיד לך משהו אדוני בצלאל סמוטריץ. אתה אדם נחות וחסר כל כבוד עצמי. אל תטעה אני לא ממחנה השמאל שאתה אוהב כל כך להשמיץ. אפילו בחרתי לכמה מהמפלגות שאתה כרגע מקדם ותומך".

הוא הוסיף: "אבל פה זה לא משחק של ימין ושמאל. זה משחק של אמת ושקר ואתה אדוני היקר ביחד איתך ועם כל הקואליציה של האפסים שלך. וכן אני משתמש במילים הקשות האלו כי אם אתה אומר דבר כזה ואני לא שומע אף אחד מהקואליציה בכלל מתרעם?"

לוי טען כי אם נבחרי הקואליציה בוחרים למחוק את המילה טבח מהיום הנוראי ואף אחד לא מעיז להניד עפעף, "כולכם מקבלים 0 אחד גדול". לדבריו, "להבין שכולכם מונעים מפחד ורצון להחזיק בכיסא היה לי ברור אבל לרמות כאלה לא חשבתי שאנשים יוכלו להגיע".

בסיום דבריו הכריז: "אני רוצה להגיד פה שאמשיך לצעוק. אמשיך לצעוק שהיה טבח. שזה הטבח הגדול בתולדות המדינה וזה קרה במשמרת שלכם! ה-7.10 ייזכר לנצח ככה ואתם לא תצליחו לשנות את זה".

יצוין כי דבריו של סמוטריץ' עוררו סערה פוליטית רחבה, כאשר הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט תקף בחריפות את הגדרת אירועי השבעה באוקטובר כ"מחדל טקטי".

כזכור, אור לוי שוחרר בעסקת חטופים לאחר שהה חודשים ארוכים במנהרות חמאס בתנאים קשים. בסרט תיעודי שפורסם אחרי שחרורו, חשף לוי פרטים מזעזעים על תנאי השבי, כולל קשירה בשלשלאות כבדות ואיומים להרגו במקרה של חילוץ.