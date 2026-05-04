ללא סמכות אישית

על הסף: השופט סולברג דחה את עתירת בוארון נגד שם המפלגה של בנט

יו"ר ועדת הבחירות קבע כי לח"כ בוארון אין סמכות אישית להגיש עתירה • העתירה הוגשה בעקבות הצטרפות ארגון 'כתף אל כתף' למפלגת בנט | דחייה מוחלטת (פוליטי מדיני)

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, דחה היום (שני) על הסף את עתירתו של ח"כ אביחי אברהם בוארון שהופנתה נגד מר , מפלגת "" וארגון "כתף אל כתף".

העתירה הוגשה בעקבות הודעתם של בנט ומפלגתו כי ארגון "כתף אל כתף" מצטרף לשורות המפלגה לקראת הבחירות הקרבות. ח"כ בוארון ביקש כי יו"ר ועדת הבחירות יקבע שהארגון הוא "גוף פעיל בבחירות" כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, וטען כי יש לעשות כן לנוכח פעילותו הכספית של הארגון טרם ההודעה על הצטרפותו.

חוסר סמכות אישית

השופט סולברג החליט לדחות את העתירה על הסף, ללא צורך בקבלת תשובה מהמשיבים, וזאת משני טעמים מרכזיים. ראשית, נקבע כי על פי סעיף 10ג(יז) לחוק מימון מפלגות, הזכות להגיש בקשה למתן צו למניעת הפרת הוראות הסעיף נתונה אך ורק למפלגה המיוצגת בכנסת או למפלגה שהגישה רשימת מועמדים. ח"כ בוארון אינו מפלגה, ולכן אינו רשאי לעתור בעניין זה.

שנית, השופט הדגיש כי ח"כ בוארון לא ביצע פנייה מוקדמת למשיבים טרם הגשת העתירה, דבר המהווה חובה על פי תקנות סדרי הדין. "חובת הפנייה המוקדמת אינה עניין פרוצדורלי גרידא, אלא מהותי, שנועד להבטיח את הסדר הטוב, היעילות והחיסכון במשאבים", נכתב בהחלטה.

"ניתן היה לפנות למפלגה"

השופט דחה את טענת העותר כי לא מצא פרטי התקשרות עם הארגון, וציין כי ניתן היה לפנות למפלגת "בנט 2026" לקבלת הפרטים או לפנות לראשי הארגון דרך הרשתות החברתיות. העתירה נדחתה על הסף בשל פגמים סף מהותיים, מבלי שהשופט הביע עמדה לגופו של עניין. מאחר שלא נתבקשה תשובה, לא נפסקו הוצאות.

יצוין כי הצטרפות ארגון "כתף אל כתף" למפלגת בנט עוררה ביקורת חריפה מצד יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט, שכינה את מייסד הארגון יונתן שלו "נוכל חוק הגיוס" והאשים אותו בניצול המלחמה לצרכים פוליטיים אישיים.

הארגון, שהוקם בשנת 2024 על רקע קידום חקיקת חוק הגיוס, התפרסם בזכות מאבקו נגד הציבור החרדי בנושאי גיוס. על פי ההודעה המשותפת של המפלגה והארגון, מייסד "כתף אל כתף" יונתן שלו ישולב בקדמת רשימת המועמדים לכנסת ובהנהגת המפלגה.

