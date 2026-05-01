כיכר השבת
איפה הכסף?

ממאבק המילואימיניקים לפוליטיקה: מה קרה עם כספי התרומות של יונתן שלו?

תנועת המילואימניקים "כתף אל כתף" גייסה למעלה מחצי מיליון שקלים לטובת המאבק בחוק הגיוס. אולם לאחר שיונתן שלו, מוביל המחאה, הצטרף למפלגתו של נפתלי בנט, התורמים גילו כי עמודי הרשתות החברתיות של הארגון הפכו רשמית לנכסי קמפיין הבחירות (חדשות)

תחקיר של עמרי מניב בחדשות 12, עורר מחלוקת ציבורית ומשפטית מתעוררת סביב השימוש בכספי תרומות אזרחיות, לאחר שמוביל מחאת המילואימניקים "כתף אל כתף", יונתן שלו, הצטרף לאחרונה לרשימתו של לקראת הבחירות הקרובות.

התנועה, שהוקמה במטרה להיאבק בחוק הגיוס עם הסיסמאות הנדושות על שוויון בנטל, הצליחה לגייס בחודשים האחרונים יותר מחצי מיליון שקלים מהציבור הרחב במסגרת קמפיין מימון המונים.

הכסף שגויס הושקע ברובו בבנייה ובתחזוקה של עמודי רשתות חברתיות פופולריים, הן של הארגון עצמו והן עמודים אישיים של יונתן שלו.

הסערה החלה לפני כשבועיים, עם ההכרזה הרשמית על כניסתו של שלו לזירה הפוליטית. מאותו רגע, שני העמודים המרכזיים ברשתות החברתיות, שצמחו ונבנו בזכות כספי התרומות, הפכו באחת לפלטפורמות המשרתות את קמפיין הבחירות של מפלגתו של בנט.

המעבר לא נעשה ברמז, אלא בהכרזה רשמית וגלויה שהעלתה את חמתם של תורמים רבים שמצאו עצמם מממנים דה פקטו קמפיין של מפלגה פוליטית שאליה לא בהכרח התכוונו לחבור או לתמוך בה.

מעבר לביקורת הציבורית ולתחושת הבגידה בקרב התורמים, המקרה מעלה סוגיות משפטיות מורכבות סביב חוקי מימון הבחירות בישראל.

לפי התחקיר של חדשות 12, גיוס הכספים של תנועת "כתף אל כתף" לא בוצע דרך עמותה רשומה או ישות משפטית מוסדרת, מה שאומר שאין כיום גוף חיצוני המפקח על האופן שבו הכספים מנוהלים ומנותבים.

השאלה המרכזית העולה כעת היא האם השימוש בעמודי רשת שנבנו מכספי תרומות אזרחיות לטובת קמפיין בחירות מפלגתי מהווה עבירה על חוקי מימון מפלגות, ועלול להתפרש כקבלת תרומה אסורה בבחירות.

תגובת מפלגת ביחד: "'כתף אל כתף' היא התארגנות חברתית (שאינה עמותה) שקידמה את השוויון בנטל. חבריה גייסו קמפיין מימון המונים כדי להיאבק בחוק ההשתמטות. לאחרונה, קיבלו חברי הארגון החלטה אמיצה להצטרף לפוליטיקה כדי לתת קול לצעירים במדינה. כל טענה בדבר 'תרומה אסורה' חסרת כל בסיס עובדתי ומשפטי".

לא לחינם הלך הזרזיר אצל החזיר
מויישה
2
תסמכו על המאפייה שתכשיר זאת
משה
1
שוד לאור היום, ומה יעשה הבג"ץ?? יפה, יכשיר זאת. תמשיכו לתרום לבנט לוזרים.
בניטה

