הפשרה על פרקליט נתניהו: לוין והשופטים מתנגשים על הקו האדום

מערכת המשפט בישראל נמצאת בעיצומה של מלחמת התשה על זהות השופטים הבאים בבית המשפט העליון. בעוד בג"ץ דן בעתירות המבקשות לכפות על שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, מתגלה כי מאחורי הקלעים מתקיימים מגעים אינטנסיביים בניסיון להגיע לפשרה.

כפי שעולה ממסמכים שהוגשו לבג"ץ, מערכת המשפט הציעה מתווה חסר תקדים: מינוי של ארבעה שופטים לבית המשפט העליון, כאשר ביניהם יכלל מועמד שמרני המזוהה עם הימין. במקביל, הועלה שמו של עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, כמועמד פוטנציאלי שיכול לשמש גשר בין הצדדים. העימות סביב המועמדים למרות הצעת הפשרה, השר לוין ממשיך להתבצר בעמדתו ומסרב לסגת מדרישתו למינוי ד"ר אביעד בקשי וד"ר רפי ביטון, שניהם מזוהים עם פורום קהלת. מקורות בקואליציה מבהירים כי לוין רואה במינויים אלה חלק בלתי נפרד מהרפורמה המשפטית ומהמאבק על איזון הכוחות בין הרשויות. בדיון שהתקיים בבג"ץ, הביע השופט עופר גרוסקופף דאגה עמוקה ממחסור בשופטים במערכת. "הפשע משתולל ברחובות. יש צורך בשופטים בפשע חמור", הדגיש השופט אלכס שטיין. גרוסקופף תהה האם המינויים יידחו עד לאחר הבחירות, ודרש מועד ברור למינוי שופטים למחוזי.

המחיר המבצעי

בית המשפט העליון ממשיך לפעול בהרכב חסר, מה שמוביל לפיגור משמעותי בטיפול בתיקים ולפגיעה ישירה בשירות לאזרח. על פי הדיווחים, במערכת המשפט קיים מחסור של כ-50 שופטים, כאשר עד סוף השנה האזרחית צפוי גל נוסף של פרישות.

עו"ד ציון אמיר, המייצג את השר לוין, השיב בחריפות לשופטים: "מינויים מעוכבים מאז שקיבלת את רישיון עריכת הדין שלי. זו לא העתירה". לאחר הפסקה, הודיע אמיר כי ב-10 במאי תפורסם רשימת השופטים, אך בנוגע למינויים למחוזי טען כי המצב "מורכב".

מאחורי הקלעים

על פי מסמכים שהגישו השרה אורית סטרוק וח"כ יצחק קרויזר לבג"ץ, בימים האחרונים מתקיימות פגישות עבודה בין מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, לבין השר לוין. הצדדים מנסים להגיע להבנות שיובילו להסכמה על בחירת שופטים לבתי המשפט, אך בשלב זה קיימת אי-הסכמה גורפת למינוי של אחד משופטי העליון.

סטרוק וקרויזר טענו בתצהירם כי הצדדים היו קרובים מאוד להסכמות, עד שח"כ קארין אלהרר, נציגת האופוזיציה בוועדה, בחרה לסגת מהן. השניים הדגישו כי בניגוד לטענות אלהרר, היוזמה לקבלת החלטות בהסכמה רחבה הגיעה דווקא מצד סטרוק ולא מהשר לוין.

הקרב על דמות המוסד השיפוטי

מעבר למאבק הטכני על המינויים, מדובר בעימות אידיאולוגי עמוק על דמותו של בית המשפט העליון. בעוד מערכת המשפט רואה בהצעת הפשרה צעד חסר תקדים שמאזן בין הצורך במינוי שופטים לבין שמירה על אופי בית המשפט, הרי שהשר לוין ותומכיו רואים בכך ניסיון להמשיך ולשמר את המצב הקיים.

בריאיון לאחרונה באולפן 'כיכר השבת', תקף לוין בחריפות את פסיקות בג"ץ וטען כי "בג"ץ פועל לטשטש את זהותה היהודית של המדינה". הוא הבהיר כי לא יסגת מעמדתו בנושא הרפורמה המשפטית, למרות הלחצים.

כעת, כשבג"ץ צפוי להכריע בעתירות בימים הקרובים, השאלה המרכזית היא מי יישבר ראשון במאבק הזה - האם השר לוין יסכים לפשרה, או שמא בית המשפט יכפה עליו לכנס את הוועדה גם ללא הסכמות. בכל מקרה, ברור כי המחיר המבצעי של העימות הזה משתלם על ידי האזרחים הממתינים לצדק.