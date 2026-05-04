כיכר השבת
מהרחוב - לכנסת

מהמאבק להשבת החטופים - לביצה הפוליטית: אחיו של שורד השבי המפורסם בדרך לכנסת

שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי ושל יוסי שרעבי שנרצח בשבי, ומי שהיה אחד הפעילים המרכזיים במאבק להשבת החטופים נכנס לזירה הפוליטית, והודיע על הצטרפותו לישראל ביתנו של אביגדור ליברמן (פוליטי)

שרון שרעבי מודיע על הצטרפותו
שרון שרעבי מודיע על הצטרפותו| צילום: צילום: ישראל ביתנו

שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי ושל יוסי שרעבי שנרצח בשבי, ומי שהיה אחד הפעילים המרכזיים במאבק להשבת החטופים, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו.

שרעבי מסר כי הוא מצטרף למפלגה "מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי החברה הישראלית כולה. גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם - לאומי, ממלכתי וביטחוני. היום, 'הליכוד של פעם' זה ישראל ביתנו".

יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן מסר: "אני שמח להודיע על הצטרפותו של שרון למפלגת ישראל ביתנו. שרון מביא עמו מנהיגות אזרחית בגישתו המאחדת, והוא מייצג ערכים של אחריות, ערבות הדדית, וחיזוק החוסן של החברה הישראלית".

שני אחיו של שרון, יוסי ואלי, נחטפו לעזה ב-7 באוקטובר 2023. אחר כך גם התברר שכל משפחתו של אלי נרצחה באסון הטבח, ושיוסי נהרג במהלך תקופתו בשבי. שרון הוביל את המאבק לשחרור אלי בחיים ואחר כך להחזרתו של יוסי לקבורה ראויה.

ישראל ביתנומשפחות החטופיםאלי שרעבי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר