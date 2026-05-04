שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי ושל יוסי שרעבי שנרצח בשבי, ומי שהיה אחד הפעילים המרכזיים במאבק להשבת החטופים, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו.

שרעבי מסר כי הוא מצטרף למפלגה "מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי החברה הישראלית כולה. גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם - לאומי, ממלכתי וביטחוני. היום, 'הליכוד של פעם' זה ישראל ביתנו".

יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן מסר: "אני שמח להודיע על הצטרפותו של שרון למפלגת ישראל ביתנו. שרון מביא עמו מנהיגות אזרחית בגישתו המאחדת, והוא מייצג ערכים של אחריות, ערבות הדדית, וחיזוק החוסן של החברה הישראלית".

שני אחיו של שרון, יוסי ואלי, נחטפו לעזה ב-7 באוקטובר 2023. אחר כך גם התברר שכל משפחתו של אלי נרצחה באסון הטבח, ושיוסי נהרג במהלך תקופתו בשבי. שרון הוביל את המאבק לשחרור אלי בחיים ואחר כך להחזרתו של יוסי לקבורה ראויה.