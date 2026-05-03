דיווח דרמטי של העיתונאי מיכאל שמש, שפורסם היום (ראשון) בשעת צהרים, מעורר סערה במערכת הפוליטית: לפי הפרסום, יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ קיים היום התייעצות דחופה עם מקורביו, ודן עמם באפשרות של פרישה מהמרוץ לבחירות.

רגעים אחדים לאחר הפרסום, מיהרו בלשכתו של גנץ להכחיש את הדברים בתוקף. גנץ עצמו אף הגיב ברשתות החברתיות וכינה את הדיווח "שקר מוחלט". מנגד, הכתב מיכאל שמש הבהיר כי הוא עומד מאחורי הפרסום הראשוני שלו. ההתפתחויות מגיעות ברקע הסקרים הלא מחמיאים, וזמן קצר אחרי הדיווח על הודעתו של חילי טרופר, השר לשעבר, כי החליט לסיים את דרכו במפלגתו של בני גנץ. טרופר, שהיה מהמקימים הראשונים של 'כחול לבן' ונחשב לאחד מאנשי המפתח של גנץ, כתב בהודעתו: "לא קל לזוז ממקום שהיה ביתך, אבל עכשיו זה לא זמן לנעים ולקל. עכשיו זמן לשאול מה המדינה צריכה וכיצד אוכל לתרום לה בצורה הכי אפקטיבית". עם כל הבכירים | תיעוד נרחב מיום ההולדת 50 לשר איתמר בן גביר איציק אוחנה | 11:18 בהודעתו הבהיר טרופר כי "הנאמנות למדינה חזקה מכל נאמנות אחרת, גם מפלגתית". לדבריו, "רבים שילמו מחיר אדיר למען המדינה, וזה מחייב כל אחד מאיתנו לבדוק עם עצמו מה הוא עושה למען המדינה. כל אחד והתשובה שלו, התשובה שלי לעצמי היא שהשפעה משמעותית אינה אפשרית יותר במפלגת כחול לבן".

יצוין כי טרופר נחשב לשם מבוקש במפלגות האופוזיציה, כמי שיכול לסחוב אחריו קולות מהימין הרך. על פי הנמסר, הוא ישקול בשבועות הקרובים האם להצטרף למפלגה חדשה או למפלגתו של נפתלי בנט או גדי איזנקוט.

יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ הגיב להודעה: "חילי טרופר הוא קודם כל שותף לדרך. הוא היה הראשון שצירפתי וסייע לבנות את המפלגה, מבחירת האנשים ועד למצע, הוא היה איתי בכל מוקדי קבלת ההחלטות".

גנץ הוסיף: "לאחר תקופה ארוכה של דילמות אישיות הוא קיבל החלטה כואבת. אני מאחל לחילי רק טוב כי הוא אדם ערכי וראוי, והלב שלו במקום הנכון. אני מודה לו על הדרך המשותפת. אומר בכנות, זהו יום כואב עבורי".

בהמשך דבריו, גנץ חזר על עמדתו הפוליטית: "אבל אני עם אפוד שקוראים לו מדינת ישראל. הוא מגן עליי בדרך הציבורית שלי, הוא ההבטחה שלי לילדיי ולילדנו. מדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות ציונית רחבה. כל ממשלה שתהיה תלויה במפלגות הערביות או בבן גביר תהיה אסון למדינת ישראל ותביא עלינו מלחמת אחים".

טרופר הדגיש בהודעתו את הערכתו לגנץ: "אני עוזב את כחול לבן בהערכה ובהכרת תודה לבני גנץ שתרם עשרות שנים למען המדינה, שסיכן את חייו שוב ושוב ושיש לו זכויות אין ספור. הייתי איתו בחדרים בהם ראיתי את תרומתו בהצלת המדינה".

באשר להמשך דרכו הפוליטית, מסר טרופר: "אחליט בשבועות הבאים וברור לי שהשיקול המכריע יהיה: למקום ולדרך בהם אוכל לתרום את חלקי באופן האפקטיבי ביותר למען עם ישראל".