כיכר השבת
"לא קל לזוז ממקום שהיה ביתך"

"הנאמנות למדינה חזקה מכל נאמנות מפלגתית" | חילי טרופר עוזב את בני גנץ 

השר לשעבר טרופר הודיע לבני גנץ על עזיבתו את 'כחול לבן' • טרופר ישקול הצטרפות למפלגת בנט או איזנקוט | "הנאמנות למדינה חזקה מכל נאמנות מפלגתית", הסביר (פוליטי)

5תגובות
השר חילי טרופר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השר לשעבר ח"כ חילי טרופר הודיע היום (ראשון) ליו"ר מפלגת 'כחול לבן' בני גנץ על החלטתו לסיים את דרכו במפלגה. ההודעה מגיעה בעיצומה של תסיסה פוליטית באופוזיציה, לאחר ש ולפיד הכריזו על איחוד פוליטי בשבוע שעבר.

טרופר, שהיה מהמקימים הראשונים של 'כחול לבן' ונחשב לאחד מאנשי המפתח של , כתב בהודעתו: "לא קל לזוז ממקום שהיה ביתך, אבל עכשיו זה לא זמן לנעים ולקל. עכשיו זמן לשאול מה המדינה צריכה וכיצד אוכל לתרום לה בצורה הכי אפקטיבית".

בהודעתו הבהיר טרופר כי "הנאמנות למדינה חזקה מכל נאמנות אחרת, גם מפלגתית". לדבריו, "רבים שילמו מחיר אדיר למען המדינה, וזה מחייב כל אחד מאיתנו לבדוק עם עצמו מה הוא עושה למען המדינה. כל אחד והתשובה שלו, התשובה שלי לעצמי היא שהשפעה משמעותית אינה אפשרית יותר במפלגת כחול לבן".

יצוין כי טרופר נחשב לשם מבוקש במפלגות האופוזיציה, כמי שיכול לסחוב אחריו קולות מהימין הרך. על פי הנמסר, הוא ישקול בשבועות הקרובים האם להצטרף למפלגה חדשה או למפלגתו של נפתלי בנט או גדי איזנקוט.

גנץ: "יום כואב עבורי"

יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ הגיב להודעה במסר רגשי: "חילי טרופר הוא קודם כל שותף לדרך. הוא היה הראשון שצירפתי וסייע לבנות את המפלגה, מבחירת האנשים ועד למצע, הוא היה איתי בכל מוקדי קבלת ההחלטות".

גנץ הוסיף: "לאחר תקופה ארוכה של דילמות אישיות הוא קיבל החלטה כואבת. אני מאחל לחילי רק טוב כי הוא אדם ערכי וראוי, והלב שלו במקום הנכון. אני מודה לו על הדרך המשותפת. אומר בכנות, זהו יום כואב עבורי".

בהמשך דבריו, גנץ חזר על עמדתו הפוליטית: "אבל אני עם אפוד שקוראים לו מדינת ישראל. הוא מגן עליי בדרך הציבורית שלי, הוא ההבטחה שלי לילדיי ולילדנו. מדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות ציונית רחבה. כל ממשלה שתהיה תלויה במפלגות הערביות או בבן גביר תהיה אסון למדינת ישראל ותביא עלינו מלחמת אחים".

טרופר הדגיש בהודעתו את הערכתו לגנץ: "אני עוזב את כחול לבן בהערכה ובהכרת תודה לבני גנץ שתרם עשרות שנים למען המדינה, שסיכן את חייו שוב ושוב ושיש לו זכויות אין ספור. הייתי איתו בחדרים בהם ראיתי את תרומתו בהצלת המדינה".

באשר להמשך דרכו הפוליטית, מסר טרופר: "אחליט בשבועות הבאים וברור לי שהשיקול המכריע יהיה: למקום ולדרך בהם אוכל לתרום את חלקי באופן האפקטיבי ביותר למען עם ישראל".

נפתלי בנטבני גנץכחול לבןגדי איזנקוטחילי טרופר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
כפרה עליכם, מה השאלה בכלל? ש"ס זה הלב זה המופלטה זה הדרמה זה הזיעה למען העני יהדות התורה זה טוב אבל זה לא הבית שלנו אנחנו צריכים מישהו שיבין מה זה לבכות על קבר צדיק וגם להילחם על יוקר המחיה
מנשה
4
יושבים שם בכנסת ומשחקים בכיסאות מוזיקליים טרופר עוזב ההוא בא אני מדליקה נרות ושואלת את הקדוש ברוך הוא מי יביא שלום? רק אלו שמכבדים את התורה ש"ס זה הלב שלי מרן מסתכל עלינו מלמעלה ובוכה על המחלוקות האלה
מזל
3
נדדתי בין מפלגות דתיות חיפשתי את הדיוק הכי גדול בסוף ראיתי שכל הפוליטיקה הזו היא רוח ורק הבית של מרן עובדיה נשאר יציב ודואג לאנשים שלנו. טרופר הולך לבנט? אני חוזר למרן. ש"ס זה הבית
הספרדי שחזר הביתה
2
העזיבה של טרופר היא סימן של חולשה באופוזיציה כשאנשי המפתח מתחילים לזוז סימן שהספינה מחשבת מסלול מחדש אנחנו צריכים מנהיגות שלא מתפרקת כל פעם שיש סקר חדש או איחוד בצד השני
חג'בי
1
מה טרופר? מה בנט? בואו נדבר על הדיור בואו נדבר על הארנונה הציבור עייף מדיבורים על ממלכתיות אנחנו רוצים פתרונות לחיים עצמם לא עוד פרישה ועוד הודעה דרמטית לתקשורת
אבי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר