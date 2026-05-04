הדיון במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק האלפים בוטל הבוקר (שני) בהפתעה שעות ספורות לפני מועד תחילתו.

הביטול החריג הגיע בעקבות עדכון דחוף שנמסר במהלך הלילה מטעם עורך דינו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד.

בהודעה קצרה שפרסמה דוברות בתי המשפט הבוקר נמסר: "עדכונכם כי הדיון בתיק האלפים לא יתקיים היום לאחר עדכון שהתקבל מעו"ד עמית חדד במהלך הלילה. בשלב זה אין פרטים נוספים שנוכל לעדכן".

הביטול מגיע על רקע סדרת דחיות והפסקות במשפט בשבועות האחרונים. כזכור, בשבוע שעבר בוטלו הדיונים בשל נסיעתו של ראש הממשלה לארצות הברית לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ. שבוע קודם לכן, הדיונים נדחו בשל פטירת אמו של השופט עודד שחם, אחד מחברי ההרכב השופט.

בלשכת ראש הממשלה נמנעו בשלב זה מלהתייחס לביטול הדיון או לעדכון שנמסר על ידי עו"ד חדד. גם מזכירות בית המשפט לא פרסמה פרטים נוספים מעבר להודעה הקצרה שהתפרסמה הבוקר.

המשפט נתקל בשבועות האחרונים בשורה של מכשולים. לפני כשבועיים, ביקש ראש הממשלה לדחות את עדותו בשבועיים בשל "טעמים ביטחוניים ומדיניים מסווגים", הקשורים למצב הביטחוני במזרח התיכון. הבקשה כללה מעטפה סגורה עם נימוקים מסווגים שנמסרה לפרקליטות.

במקביל, התעוררו דיווחים על אפשרות לנסיעה נוספת של ראש הממשלה לוושינגטון, אך לשכתו הכחישה זאת ומסרה כי "ראש הממשלה נתניהו לא צפוי לצאת לארה"ב בשבוע הבא, והוא מדבר עם ידידו הנשיא טראמפ בתדירות גבוהה".