כיכר השבת
ברגע האחרון

עדות נתניהו במשפטו בוטלה בהפתעה בשל עדכון דחוף שהעביר עורך דינו במהלך לילה

עדות ראש הממשלה בתיק האלפים בוטלה הבוקר שעות לפני תחילתה • בית המשפט רק מסר כי התקבל עדכון מעו"ד עמית חדד במהלך הלילה | לשכת נתניהו טרם התייחסה (פוליטי מדיני)

1תגובות
עו"ד עמית חדד וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט | ארכיון (צילום: Miriam Alster/Flash90)

הדיון במשפט ראש הממשלה בתיק האלפים בוטל הבוקר (שני) בהפתעה שעות ספורות לפני מועד תחילתו.

הביטול החריג הגיע בעקבות עדכון דחוף שנמסר במהלך הלילה מטעם עורך דינו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד.

בהודעה קצרה שפרסמה דוברות בתי המשפט הבוקר נמסר: "עדכונכם כי הדיון בתיק האלפים לא יתקיים היום לאחר עדכון שהתקבל מעו"ד עמית חדד במהלך הלילה. בשלב זה אין פרטים נוספים שנוכל לעדכן".

הביטול מגיע על רקע סדרת דחיות והפסקות במשפט בשבועות האחרונים. כזכור, בשבוע שעבר בוטלו הדיונים בשל נסיעתו של ראש הממשלה לארצות הברית לפגישה עם הנשיא . שבוע קודם לכן, הדיונים נדחו בשל פטירת אמו של השופט עודד שחם, אחד מחברי ההרכב השופט.

בלשכת ראש הממשלה נמנעו בשלב זה מלהתייחס לביטול הדיון או לעדכון שנמסר על ידי עו"ד חדד. גם מזכירות בית המשפט לא פרסמה פרטים נוספים מעבר להודעה הקצרה שהתפרסמה הבוקר.

המשפט נתקל בשבועות האחרונים בשורה של מכשולים. לפני כשבועיים, ביקש ראש הממשלה לדחות את עדותו בשבועיים בשל "טעמים ביטחוניים ומדיניים מסווגים", הקשורים למצב הביטחוני במזרח התיכון. הבקשה כללה מעטפה סגורה עם נימוקים מסווגים שנמסרה לפרקליטות.

במקביל, התעוררו דיווחים על אפשרות לנסיעה נוספת של ראש הממשלה לוושינגטון, אך לשכתו הכחישה זאת ומסרה כי "ראש הממשלה נתניהו לא צפוי לצאת לארה"ב בשבוע הבא, והוא מדבר עם ידידו הנשיא טראמפ בתדירות גבוהה".

בנימין נתניהודונלד טראמפיצחק הרצוגראש הממשלהמשפט נתניהועמית חדד

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
"כזכור, בשבוע שעבר בוטלו הדיונים בשל נסיעתו של ראש הממשלה לארצות הברית לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ. שבוע קודם לכן, הדיונים נדחו בשל פטירת אמו של השופט עודד שחם, אחד מחברי ההרכב השופט." חחח... חדשות מלפני חודשיים....
יוסקה אווזים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר