דני גיגי מפורום הדיור הציבורי יוצא נגד ארגון קהלת: "בושה לקהלת ובושה לאנשים בממשלה ובכנסת שמקשיבים לפורום קהלת. קהלת פועלים כדי לחסל את הדיור הציבורי בישראל וזאת למרות שבעולם כולו יש דיור ציבורי והרבה!" (דיור, פוליטיקה)
הארגון שעומד מאחורי הרפורמה המשפטית, שאף ספגו בעבר מתקפה פיזית על משרדי הארגון בירושלים, חוזרים בהם ומבקשים מחברי ממשלה - "לעצור את החקיקה" | מהי הסיבה לשינוי בעמדה הנחרצת של הארגון, ואיך זה קשור לשנאת החרדים לכאורה של חלק מבכירי הארגון | כל הפרטים (חדשות, פוליטי)
כשפורום קהלת הם ממובילי הרפורמה המשפטית, אנו צריכים להביט "בחשדנות" על כל דבר שהם פועלים למענו, ולשים מבטחנו ברבותינו שיודעים להנחות את נציגינו כיצד להתנהג בכל דבר ודבר היוצא מ"בית היוצר" שנקרא פורום קהלת (דעות)
האם הכל מותר בשם הפוליטיקה של פורום קהלת? האם ניתן לפגוע בציבור שלם כשרוצים לחמוד לצון? • עלינו – מוטלת החובה לברר עם מי נציגי הציבור שלנו מוכנים להתייעץ ולעבוד בבואם למלא את שליחותם בשם הציבור החרדי ועולם התורה. לשון הרע – לא מדבר אלי! על אחת כמה וכמה כשזה פורום קהלת (חרדים)
דברים מפתיעים, נגד החרדים - נשמעו מפיו של יו"ר פורום ומייסד 'קהלת', משה קופל, שרבים סבורים שהוא המנוע המרכזי מאחורי רפורמת המשפט | בדבריו נגד החרדים, הוא אמר כי פסקת ההתגברות אידיוטית והיא עניין פוליטי שבסופו של דבר לא יעבור | גורם פוליטי חרדי: "האם חלק מהמנוע של הרפורמה - הוא נגד החרדים? צריך לעשות חושבים על התמיכה" (חרדים)
בוועדת החוקה עסקו היום בדיון הנפיץ של הרכב הוועדה לבחירת שופטים, כאשר כפי שהתפרסם, הקואליציה מוכנה להגיע לפשרה בנושא | ד"ר בקשי מ'קהלת', הציג את עמדת הפורום והבהיר, כי הוא מוכן להתפשר והסביר מדוע | צפו (חדשות בארץ)