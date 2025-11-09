שנתיים וארבעה חודשים לאחר אירוע הפריצה והחסימה הבריונית של משרדי פורום קהלת במרץ 2023, החליטה פרקליטות מחוז ירושלים לגנוז את תיק החקירה שנפתח נגד שבעה חשודים, פעילי "אחים לנשק".

ההחלטה התקבלה אף שהאירוע תועד במצלמות אבטחה, וזהות הפעילים שחסמו את הכניסה באמצעות שקי חול וגדר תיל הייתה ידועה.

האירוע, כלל השחתת הכניסה למשרדים וכליאת עובדת במקום, נ'. נ' הגישה תלונה לאחר שנכלאה במשרד כשבחוץ הפעילים דפקו בעוצמה וצעקו לה לצאת.

כפי שפרסם העיתונאי שלמה פיטרקובסקי 'במקור ראשון' - בהודעה רשמית, מסרה פרקליטות מחוז ירושלים כי התיק נסגר לאחר "בחינה מעמיקה של חומר הראיות", וזאת משום שהראיות שנותרו לאחר השלמות חקירה אינן מגבשות תשתית מספקת להעמדה לדין.

עוד דווח, כי עו"ד פטר הודיע לפרקליטות כבר לפני כחודשיים כי בכוונתו להגיש ערר על סגירת התיק, אך הוא טרם קיבל את חומרי החקירה הדרושים לו לשם כך, למרות מספר תזכורות.

המועד האחרון שהוקצב לו להגשת הערר הוא סוף דצמבר. פטר מתח ביקורת על העיכוב הממושך במתן הודעה על סגירת התיק (שארך למעלה משנתיים), וטען כי ייתכן שמישהו ביקש "שהנושא ירד מסדר היום כדי לסגור את התיק בשקט".

הפרקליטות אישרה בתגובה כי התיק הוזמן מהמשטרה והתקבל אצלה, והבקשה לבחינת חומרי החקירה תטופל לפי הנהלים.