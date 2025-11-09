כיכר השבת
שנתיים אחרי הפריצה: החקירה נגד "אחים לנשק" שפרצו לפורום קהלת - נסגרה

שנתיים לאחר הפריצה  למשרדי פורום קהלת, פרקליטות ירושלים גונזת את התיק נגד פעלי אחים לנשק, למרות התיעוד וזיהוי החשודים (חדשות בארץ)

חסימת משרדי פורום קהלת (צילום: חיים גולדברג)

שנתיים וארבעה חודשים לאחר אירוע הפריצה והחסימה הבריונית של משרדי פורום קהלת במרץ 2023, החליטה פרקליטות מחוז ירושלים לגנוז את תיק החקירה שנפתח נגד שבעה חשודים, פעילי "אחים לנשק".

ההחלטה התקבלה אף שהאירוע תועד במצלמות אבטחה, וזהות הפעילים שחסמו את הכניסה באמצעות שקי חול וגדר תיל הייתה ידועה.

האירוע, כלל השחתת הכניסה למשרדים וכליאת עובדת במקום, נ'. נ' הגישה תלונה לאחר שנכלאה במשרד כשבחוץ הפעילים דפקו בעוצמה וצעקו לה לצאת.

כפי שפרסם העיתונאי שלמה פיטרקובסקי 'במקור ראשון' - בהודעה רשמית, מסרה פרקליטות מחוז ירושלים כי התיק נסגר לאחר "בחינה מעמיקה של חומר הראיות", וזאת משום שהראיות שנותרו לאחר השלמות חקירה אינן מגבשות תשתית מספקת להעמדה לדין.

עוד דווח, כי עו"ד פטר הודיע לפרקליטות כבר לפני כחודשיים כי בכוונתו להגיש ערר על סגירת התיק, אך הוא טרם קיבל את חומרי החקירה הדרושים לו לשם כך, למרות מספר תזכורות.

המועד האחרון שהוקצב לו להגשת הערר הוא סוף דצמבר. פטר מתח ביקורת על העיכוב הממושך במתן הודעה על סגירת התיק (שארך למעלה משנתיים), וטען כי ייתכן שמישהו ביקש "שהנושא ירד מסדר היום כדי לסגור את התיק בשקט".

הפרקליטות אישרה בתגובה כי התיק הוזמן מהמשטרה והתקבל אצלה, והבקשה לבחינת חומרי החקירה תטופל לפי הנהלים.

13
מה חדש ? איךךך נסגר בושה של בתי משפט מי אמר איכפה בררנית וצדק כל העם היהודי ערב רב עופו מפה
רוני
12
מה חדש תחת השמש? הפרקליטות עובדת אצל האחים לנשק
צביקה
11
נו הפרקליטות . סוגרים את התיק לאחים לנשק אבל לחיילים של כח 100 שהתביעה נגדם כבר לא רלוונטית בגלל התפוצצות פרשת הפצר"ית הם לא מבטלים את התביעה. שפיטה בררנית ומגמתית כבר אמרנו?
צדקיהו
10
מי שפשע התעלל בדם סופו לכלא! מי שהתנגד לפשיסטים הפועלים בהסתר ובתחכום מקומו בבית משוחרר. זה סדר הדברים ולא ההיפך!
מורה מהדרום
9
אז שמדובר בפורעים ופושעים הצד הנכון כמובן שהפרקליטות סוגרת תיקים אבל אם היה איזה תשוש נפש שעשה משהו נגד השמאל הוא היה נחבש ונאסר לתקופה ארוכה
יהודה
8
מתי כבר יצאנו להפגנות ללא הפסק ויורידו את הבגץ הזה? צריך להתאחד כל עם ישראל ולהוריד אותם בכח פשוט לצאת לרחובות עד שזה ייפסק. כל הבעיות יפתרו ככה. גם הגיוס
יוחנן
7
תגידו זו ידיעה עיתונאית? אולי תכתבו כותרת שהרב הראשי התפלל היום שחרית?
יצחק
6
ואין מה לומר עולם חלם ייבנה.....
פשוט לא להאמין
5
פרקליטות=סדום הכל הפוך על הפוך מי שקשור לימין ברור שאפשר להקיז את דמו והפקרות חוגגת -הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל האמת תצא לאור בע,ה
אלמוני
4
את חבורת הנזק חובה לאסור כחבורת טרור לאומי נפשעים ומושחתים שהם סכנה לציבור. כמה הזויה ההחלטה לסגור
מתי
3
רשעים ארורים
תומר
2
היה מי שחשב שיעמידו לדין את הבריונים הנתעבים? הרי הם שיכים לצד ה" נכון" שמותר להם לעשות הכל.
ישראל שלום
1
מה ציפתם מפרקליטות מושחתת ,אם היו פעילי ימין מזמן היו עצורים וניכלאים לשנים בכלא ,צריך להעמיד לדין את הפרקליט שהחליט לסגור ,מה זה אין תשתית ראייתית כולם מצולמים גרמו נזק כבד,בושה כניראה שם כולם כמו הפצרית ,צריך לתבוע אזרחית וניראה איזה שופט יצדיק את המעשה הטלים והברברי,
גוזימוף

