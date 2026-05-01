ההסכמים טורפדו

מאחורי הקלעים של הוועדה לבחירת שופטים: המסמכים נחשפים

בתגובה לעתירות הדורשות מבג"ץ לכפות על שר המשפטים לכנס את הוועדה, הגישו השרה אורית סטרוק וח"כ יצחק קרויזר תצהיר לבית המשפט המפרט את המגעים שנוהלו. השניים טוענים כי הושגה רשימת מינויים מוסכמת שטורפדה על ידי ח"כ קארין אלהרר (חדשות)

דיון בג"ץ בעתירות | ארכיון (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

המאבק הפוליטי והמשפטי סביב כינוס הוועדה לבחירת שופטים ומינוי נשיא לבית המשפט העליון מגיע לשיאים חדשים, עם חשיפת מסמכים דרמטיים מאחורי הקלעים של עבודת הוועדה. השרה אורית סטרוק וח"כ יצחק קרויזר, חברי הוועדה לבחירת שופטים מטעם הקואליציה, הגישו הודעה משותפת ויוצאת דופן לבג"ץ, המגובה בתצהיר מפורט.

המהלך נועד להדוף את העתירות המבקשות מבית המשפט לכפות שוב על שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה גם בהיעדר הסכמות רחבות בין חבריה.

ההודעה של סטרוק וקרויזר מגיעה כתגובה ישירה לתצהיר שהגישה ח"כ קארין אלהרר, נציגת האופוזיציה בוועדה. השניים מצהירים כי נדהמו לקרוא את גרסתה של אלהרר, אותה הם תוקפים בחריפות ומגדירים ככזו שחוטאת לאמת ולמציאות העובדתית.

במסמך המפורט שהגישו, הם מציגים מסכת אירועים שונה לחלוטין, שלטענתם מוכיחה כי הצדדים היו קרובים מאוד להסכמות, עד שאלהרר בחרה לסגת מהן.

במוקד המחלוקת עומדת הדרישה לקבלת החלטות בהסכמה רחבה. סטרוק וקרויזר מדגישים כי בניגוד לטענותיה של אלהרר ולפיהן שר המשפטים כפה את שיטת המינויים בהסכמה, הרי שהיוזמה הגיעה דווקא מצדה של השרה סטרוק.

לטענתם, סטרוק הציעה את המתווה בשל הצורך האקוטי באחדות לאומית בעת מלחמה, ומתוך רצון למתן את הקיטוב החברתי העמוק סביב סוגיית מערכת המשפט. כדי לבסס את טענותיהם, השניים מצרפים ציטוטים מתוך פרוטוקול דיוני הוועדה בעבר, שמהם עולה לטענתם כי שיטת המינויים בהסכמה, כמו גם עיכוב כינוס הוועדה עד להשגתה, אינם חידוש של השר לוין אלא פרקטיקה מקובלת ורבת שנים שבה נקטו גם שרי משפטים קודמים.

בתצהירם מתארים סטרוק וקרויזר בהרחבה את המאמצים העילאיים והמשמעותיים, כהגדרתם, שהשקיעו שר המשפטים וחברי הוועדה מטעם הקואליציה בניסיון להגיע לפשרות שיתנו מענה למצוקת כוח האדם ולמחסור החמור בשופטים במערכת.

לטענתם, המגעים נשאו פרי וגובשה רשימת מינויים מוסכמת. עם זאת, הם מאשימים את חברת הכנסת אלהרר כי החליטה לחזור בה מהסכמות קודמות שכבר ניתנו, צעד שלדבריהם הביא במודע לסיכול המינויים שהיו ממש בהישג יד.

המסמך אינו מסתפק רק בהצגת גרסה עובדתית, אלא כולל גם ביקורת נוקבת כלפי בית המשפט העליון עצמו, ומהווה מעין אזהרה מפני התערבות עתידית.

"לטעמנו נגרם נזק רב לאמון הציבור בבית המשפט, עקב הצו שנטל משר המשפטים את סמכותו לקבוע את מועד כינוס הוועדה, על מנת לכפות את מינוייו של השופט עמית לנשיא בית המשפט העליון", כותבים השניים, בהתייחסם לפסיקה הקודמת של בג"ץ. הם מוסיפים ומתריעים כי "תהא זו טעות חמורה לחזור על צעד דומה נוסף".

לסיכום תצהירם, קוראים השרה סטרוק וחבר הכנסת קרויזר לשופטי בג"ץ שלא להתערב בעבודת הוועדה, ולאפשר לחבריה לשוב לדרך המשא ומתן וההסכמות. לדבריהם, הדרך הזו כבר הוכיחה את עצמה וגובשה בפועל, והיא זו שיכולה להביא באופן המהיר והיעיל ביותר למינוי עשרות השופטים החסרים במערכת, לחזק את עבודת בתי המשפט, ובסופו של דבר להשיב את אמון הציבור במערכת המשפט הישראלית.

בג"ץיריב לויןאורית סטרוקקארין אלהרריצחק קרויזרהוועדה לבחירת שופטים

השופטים יזרקו את התצהיר ישר לפח, הם לא שמים על אף אחד
יעל
הבג''צ היום פוליטי מלא מלא. לפי ההחלטות הקשות והאכזריות כנגד לומדי התורה נראה בעליל כי גם הדתיים שבהם לא אוהבים את הקבוצות בעם שמרכיבות היום את הממשלה...
הכל שקוף לגמרי
היא שפוטה של לפיד
בנימין

