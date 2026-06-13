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מפגיני השמאל חזרו להפגין בכיכר פריז: כך המשטרה פיזרה אותם | צפו

מפגינישמאל חסמו צירי תנועה בכיכר פריז בירושלים והפעילו רמקולים לפני צאת שבת קודש • המשטרה תפסה ציוד הגברה שהופעל בניגוד להסכמות | 'פגעו במרקם החיים' (בארץ)

2תגובות
ההפגנה הערב בירושלים
ההפגנה הערב בירושלים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

שוטרי מחוז ולוחמי מג"ב פעלו הערב (מוצ"ש) אל מול מפרי סדר בכיכר פריז בירושלים, לאחר שמפגינים קיימו תהלוכה ללא רישיון, חסמו צירי תנועה ועשו שימוש באמצעי הגברה בניגוד לתנאי המשטרה ולהסכמות שקיבלו תוקף משפטי בבג"ץ.

בהפגנות האחרונות שארגנו בציבור החרדי, ראינו את המשטרה פועלת באלימות חריגה ביותר, אך מול מפגיני שמאל המשטרה מתנהגת בכפפות של משי ואף מוציאה הודעות הסבר על מעצר מפגינים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, האירוע החל כמחאה אך התפתח במהירות להפרת סדר שכללה ניסיונות לחסום צירי תנועה ולהשתמש באמצעי הגברה בניגוד לתנאי קיום המחאה במקום. יצוין כי במסגרת סמכותה על פי סעיפים 3-5 לפקודת המשטרה, המשטרה רשאית לקבוע תנאים למחאה, ביניהם תנאים של זמן, מקום ואופן.

ההסכמות ותנאי המשטרה בנוגע לקיום מחאות בכיכר פריז קיבלו תוקף של פסק דין בבג"ץ 353/24. למרות זאת, מפירי הסדר השתמשו בציוד הגברה בעוצמה גבוהה טרם צאת השבת, בסמוך למגורים, ותוך פגיעה במרקם החיים במקום.

לאחר שקצין משטרה כרז למשתתפים לעמוד בתנאי קיום המחאה ולהפסיק את השימוש בציוד ההגברה, ומשאלו סירבו, הציוד שנותר מופעל נתפס על ידי כוחות המשטרה. בהמשך, התפתחה הפרת סדר שכללה חסימת צירים ותהלוכה לא מאושרת שפגעה בתנועה.

לאחר כריזה נוספת על ידי קצין משטרה באשר להפרת הסדר, החלו הכוחות בשימוש בכוח סביר להשבת הסדר הציבורי ולפתיחת צירי התנועה. כידוע, כיכר פריז בירושלים מהווה צומת תחבורתי מרכזי, וחסימתה גורמת לשיבושי תנועה משמעותיים באזור.

זו לא הפעם הראשונה שמתרחשות הפגנות בכיכר פריז שגורמות לשיבושי תנועה. רק לפני מספר ימים נעצרו 6 מפגיני שמאל במקום לאחר שחסמו צירי תנועה וסירבו להיענות לקריאות המשטרה להתפזר. גם אז, כוחות משטרה ולוחמי מג"ב הגיעו למקום ופעלו להשבת הסדר הציבורי.

במשטרת ישראל הדגישו כי "משטרת ישראל מאפשרת את חופש המחאה כחוק ובהתאם לתנאים, אך תפעל בנחישות נגד פגיעה במרקם החיים והפרת הסדר הציבורי". כלל הצירים באזור פתוחים כעת לתנועה, והמצב חזר לשגרה.

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2
חחח בקושי עשר אנשים אנשים הכי צומיסטים בעולם
יעל
1
האם בדקו אם יש ביניהם עריקים??????
נפתלי

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