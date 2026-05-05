חילופי מהלומות: השר יריב לוין תקף הערב (שלישי) בחריפות את הרכש החדש של מפלת ישר של גדי אייזנקוט, יורם כהן. לדברי לוין ״מי שנותן לגיטימציה לסרבנות איננו ראוי לשרת כנבחר ציבור".

לוין הוסיף כי "העובדה שמפלגה מצרפת לשורותיה אדם שלא רק ״הביע הבנה״ בזמן אמת לקריאות לסרבנות, אלא נמנע גם היום, לאחר שהתבררו תוצאות ההפקרות ההיא לגנותה, היא יריקה בפניהם של משרתי המילואים וחיילי צה״ל״.

במפלגת ישר של איזנקוט לא נותרו חייבים והגיבו לשר לוין: "הפצת שקרים במקום התמודדות עם האמת היא פרקטיקה מקובלת אצל שרי הליכוד של היום, אבל בדבר אחד יריב צודק: מי שנותן לגיטימציה להשתמטות אינו ראוי לשרת כנבחר ציבור".

במפלגה הוסיפו ותקפו: "העובדה שאתם מקדמים השתמטות, ובזמן מלחמה- היא יריקה בפניהם של משרתי המילואים וחיילי צה״ל. הפצת עלילות על יורם כהן לא תעזור לכם, נסו במקום: חקיקת חוק גיוס אמיתי. שיקל על המילואימניקים, שיתרום לביטחון".

לדבריהם, "יורם מפחיד את מכונת הרעל, ואנחנו מבינים למה- יורם הוא כל מה שהימין הממלכתי של פעם שאף להיות, והליכוד של היום שכח מזמן. ערכי, ממלכתי. לוחם עם שורשים, שמאמין בכל לבו בישראל היהודית, הדמוקרטית והחופשית". "ננצח ונדאג רק לטובת עם ישראל״, נמסר.