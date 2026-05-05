כיכר השבת
ראש בראש

"מקדמים השתמטות": השר לוין תקף את הרכש החדש של מפלגת אייזנקוט - שלא נותרו חייבים

חילופי מהלומות בדרך לבחירות: השר יריב לוין תקף את הרכש החדש של מפלגת אייזנקוט - שלא נותרו חייבים | לוין כתב כי "מי שנותן לגיטימציה לסרבנות איננו ראוי לשרת כנבחר ציבור" | במפלגת ישר של אייזנקוט לא נותרו חייבים ותקפו את לוין בחריפות וטענו: "יורם מפחיד את מכונת הרעל" (פוליטי)

מימין: השר יריב לוין, משמאל: יורם כהן

חילופי מהלומות: השר יריב לוין תקף הערב (שלישי) בחריפות את הרכש החדש של מפלת ישר של גדי אייזנקוט, יורם כהן. לדברי לוין ״מי שנותן לגיטימציה לסרבנות איננו ראוי לשרת כנבחר ציבור".

לוין הוסיף כי "העובדה שמפלגה מצרפת לשורותיה אדם שלא רק ״הביע הבנה״ בזמן אמת לקריאות לסרבנות, אלא נמנע גם היום, לאחר שהתבררו תוצאות ההפקרות ההיא לגנותה, היא יריקה בפניהם של משרתי המילואים וחיילי צה״ל״.

במפלגת ישר של איזנקוט לא נותרו חייבים והגיבו לשר לוין: "הפצת שקרים במקום התמודדות עם האמת היא פרקטיקה מקובלת אצל שרי הליכוד של היום, אבל בדבר אחד יריב צודק: מי שנותן לגיטימציה להשתמטות אינו ראוי לשרת כנבחר ציבור".

במפלגה הוסיפו ותקפו: "העובדה שאתם מקדמים השתמטות, ובזמן מלחמה- היא יריקה בפניהם של משרתי המילואים וחיילי צה״ל. הפצת עלילות על יורם כהן לא תעזור לכם, נסו במקום: חקיקת חוק גיוס אמיתי. שיקל על המילואימניקים, שיתרום לביטחון".

לדבריהם, "יורם מפחיד את מכונת הרעל, ואנחנו מבינים למה- יורם הוא כל מה שהימין הממלכתי של פעם שאף להיות, והליכוד של היום שכח מזמן. ערכי, ממלכתי. לוחם עם שורשים, שמאמין בכל לבו בישראל היהודית, הדמוקרטית והחופשית". "ננצח ונדאג רק לטובת עם ישראל״, נמסר.

יריב לויןגדי אייזנקוטיורם כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר