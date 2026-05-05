יו"ר מפלגת 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ שוחח הבוקר (שלישי) עם חברי הכנסת הפורשים חילי טרופר ואורית פרקש, ודרש מהם להחזיר את המנדט ולהתפטר מהכנסת באופן מיידי.

על פי הדיווח של העיתונאי עמית סגל בחדשות 12, גנץ הבהיר לשניים כי זהו הצעד המתחייב לאחר החלטתם לעזוב את המפלגה.

ההתפתחות מגיעה זמן קצר לאחר שטרופר, שהיה מהמקימים הראשונים של 'כחול לבן' ונחשב לאחד מאנשי המפתח של גנץ, הודיע על עזיבתו את המפלגה. בהודעת הפרישה שלו ציין טרופר כי "הנאמנות למדינה חזקה מכל נאמנות אחרת, גם מפלגתית", והבהיר שהשפעה משמעותית אינה אפשרית יותר במפלגת כחול לבן.

במידה והשניים אכן יתפטרו מהכנסת, הדבר צפוי להשפיע על מאזן הכוחות בכנסת. הקואליציה עשויה לגדול בחבר כנסת אחד, שכן אחת משני הבאים ברשימה היא נציגת גדעון סער, דוברת וייזר, אירוע שיכול לחזק את הקואליציה במידה ותבקש להעביר את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות במהלך כנס הקיץ של הכנסת.

גנץ מצידו, כך הסביר סגל, יהנה במקרה של התפטרות ממימון בחירות על פי גודלו המקורי של המפלגה.