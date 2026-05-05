כיכר השבת
"אין מקום לחרמות"

הרכב החדש של ליברמן לא שלל ישיבה עם נתניהו ובמפלגה מיהרו להבהיר

שרון שרעבי, המצטרף החדש של 'ישראל ביתנו לא שלל ישיבה בממשלה עם רה"מ נתניהו ובמפלגה מיהרו להבהיר:  לנתניהו אין  מקום בממשלה הבאה (פוליטי מדיני)

שרון שרעבי ואיווט ליברמן

שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי ושל יוסי שרעבי הי"ד שנרצח בשבי, הודיע שלשום (ראשון) על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו בראשות . שרעבי, שהיה בין הפעילים המרכזיים במאבק להשבת החטופים, נכנס לזירה הפוליטית לאחר תקופה ארוכה של פעילות ציבורית.

בריאיון לגלי צה"ל הבוקר (ראשון), נשאל שרעבי האם הוא שולל ישיבה בממשלה עם ראש הממשלה . תשובתו הפתיעה: "אין מקום לחרמות. ליברמן יעשה דברים מאוד אמיצים", מסר.

אולם במפלגת ישראל ביתנו מיהרו להבהיר את עמדתם החד-משמעית. "ליברמן יקים אך ורק קואליציה ציונית על בסיס קווי יסוד ברורים שהגדיר", נמסר מהמפלגה. בין התנאים שפורטו: גיוס לכולם, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר, כינון חוקה, והגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות בלבד.

"נתניהו מסרב לתנאים הללו ולכן אין לו מקום בממשלה הבאה", הבהירו במפלגה, תוך שהם מנסים למתן את האמירות של המצטרף החדש.

צילום: ישראל ביתנו

שרעבי עצמו הסביר השבוע את הצטרפותו לליברמן ואמר: "אני מצטרף למפלגה מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי החברה הישראלית כולה. גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם - לאומי, ממלכתי וביטחוני. היום, 'הליכוד של פעם' זה ישראל ביתנו".

כזכור, שני אחיו של שרון - יוסי ואלי - נחטפו לעזה ב-7 באוקטובר 2023. במהלך השבי התברר כי כל משפחתו של אלי נרצחה באסון הטבח, ושיוסי נהרג במהלך תקופת השבי. שרון הוביל את המאבק לשחרור אלי בחיים ואחר כך להחזרתו של יוסי לקבורה ראויה.

בנימין נתניהו, אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, בחירות 2026

תתקנו את הכותרת להרכש מה זאת החובבנות הזאת
יאיר

