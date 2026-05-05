דבריו של גולן - צילום: הדמוקרטים דבריו של גולן | צילום: צילום: הדמוקרטים 10 10 0:00 / 2:26

יו״ר מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, פרסם היום (שלישי) הצהרה חריפה בה הוא קורא למנהיגי גוש האופוזיציה להפסיק "לרקוד לפי החליל של נתניהו" ולהכריז בגלוי כי מנסור עבאס, יו״ר מפלגת רע״מ, הוא שותף לגיטימי להקמת ממשלה.

"אם עלינו להיעזר באצבעות של מפלגת רע״מ כדי להפיל את ממשלת המחדל הגרועה, המושחתת והמסוכנת ביותר לביטחון ישראל, הרי שרע״מ היא שותפה ראויה", הבהיר גולן בהצהרתו. הקריאה הדרמטית מגיעה על רקע דברים שמסר שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הבוקר, בהם הוא התבטא בחריפות נגד שיתוף פעולה עם הציבור הערבי.

( צילום: Tal Gal/Flash90 )

"ברית הקיצוניים" - התקפה חריפה על סמוטריץ׳ ראש השב"כ לשעבר יורם כהן הודיע: אצטרף למפלגתו של גדי איזנקוט קובי אטינגר | 13:57 בהצהרתו המלאה, תקף גולן את שר האוצר בחריפות: "הבוקר שוב חשף שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳ את פניה האמיתיות והמסוכנות של הממשלה הנוכחית. הקיצוניות שסמוטריץ׳ מייצג אינה רק מסוכנת, היא מעוותת וזו חשיבה חשוכה שאנו נלחמים בה". יו״ר הדמוקרטים הלך צעד נוסף והשווה בין חמאס לסמוטריץ׳: "ארגון חמאס הרצחני פועל מתוך שנאה עיוורת ליהודים, וסמוטריץ׳, מהצד השני, מעדיף להפקיר את ביטחון אזרחי ישראל - רק כדי לא לשתף פעולה עם הציבור הערבי ונציגיו". גולן טען כי "מי ש'מאמין בחמאס הוא נכס' כרת איתו ברית - זוהי ברית הקיצוניים".

ח"כ מנסור עבאס ( צילום: פלאש 90 )

קריאה למנהיגי האופוזיציה: "הפסיקו להסתתר"

בחלק המרכזי של הצהרתו, פנה גולן באופן ישיר למנהיגי גוש האופוזיציה: "אני פונה באופן אישי וישיר לכל חברי המנהיגים בגוש הליברלי והדמוקרטי: הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע ההסתה והדה-לגיטימציה הזה ולהתנהג כמו אלטרנטיבה שלטונית".

לדבריו, "התשובה הציונית וההולמת לדברי הבלע של סמוטריץ׳ מחייבת החלטה מנהיגותית ברורה: להפסיק לרקוד לפי החליל של נתניהו ושותפיו הקיצוניים, ולהכריז עוד היום בגלוי שמנסור עבאס הוא שותף לגיטימי להקמת ממשלה".

גולן הזכיר כי "כדאי שנזכיר לציבור ולעצמנו שאין מדובר בצעד חסר תקדים. נתניהו בעצמו ניסה להכניס את מנסור לממשלתו, וגם הייתה שותפות יהודית ערבית קואליציונית בממשלת השינוי".

בנט ולפיד מכריזים על המפלגה המשותפת ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

מכחול לבן: "אמרו את האמת לציבור"

בתגובה לדברי גולן, מסרו ממכחול לבן: "לא חשבנו שנגיע לזה, אבל אנחנו מסכימים עם יאיר גולן. בנט, איזנקוט וליברמן - אמרו לציבור את האמת ואל תסתתרו".

בהמשך התגובה הופנתה שאלה ישירה למנהיגי האופוזיציה: "האם אתם מתחייבים לממשלה ציונית כדי להעביר חוק גיוס ולהתמודד עם האתגרים הביטחוניים שמולנו, או שאתם מתכוונים להישען על המפלגות הערביות? לציבור מגיע לדעת את האמת".

יצוין כי ההצהרה של גולן מגיעה בעיצומן של תזוזות משמעותיות במפה הפוליטית, כאשר בנט ולפיד הכריזו על איחוד מפלגותיהם, ומנסור עבאס עצמו הודיע לאחרונה כי הוא מוכן להיות "האצבע ה-61" במידה ותקום ממשלת שינוי.

( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )

בסיום הצהרתו, סיכם גולן: "עלינו להניח בפני אזרחי ישראל אלטרנטיבה שלטונית ברורה, מפוכחת, אחראית וציונית במלוא מובן המילה. ממשלה שתגן בחירוף נפש על חיי אזרחיה, ולא תסחור בהם משיקולים פוליטיים. זה הזמן להכרעות ציוניות לאומיות - רק כך נוכל להציל את ישראל".