מעמד מרטיט: ההדלקה המרכזית במערת המכפלה | הצטרפו לשידור החי והשמח

הציונות הדתית חוגגת הערב את ל"ג בעומר בקברי אבותינו הקדושים - במערת המכפלה | האירוע במעמד הרב יעקב שפירא, הרב אברהם יצחק שוורץ, הרב נחום נריה והשר בצלאל סמוטריץ'

'כיכר השבת' מעביר הערב (שני) בשידור חי את מעמד ההדלקה המרכזית של ל"ג בעומר במערת המכפלה בחברון. ההדלקה המרכזית של הציונות הדתית - השידור החי מתחיל מהשעה 21:00.

בעוד שההילולה של רשב"י במירון מתנהלת השנה תחת מגבלות, במערת המכפלה צפויים להשתתף אלפים מבני הציונות והדתית ולא רק למעמד הדלקה גדול ומכובד.

מה שהתחיל לפני כשש שנים כאירוע שהשתתפו בו מאות בודדות, יהפוך השנה לאירוע הגדול של הציונות הדתית, שצפוי למשוך כ-10,000 משתתפים.

האירוע, המאורגן על ידי מועצת קריית ארבע-חברון, המועצה הדתית ו"הכנסת אורחים חברון", יגיע לשיאו בשעה 22:00 במעמד ההדלקה המרכזי.

בין הדמויות הבולטות שישתתפו במעמד: יו"ר מפלגת הציונות הדתית שר האוצר , ראש ישיבת "מרכז הרב" הרב יעקב שפירא, המרא דאתרא הרב אברהם יצחק שוורץ, וראש ישיבת "תורה בציון" הרב נחום נריה.

את האירוע תלווה להקת "אשירה".

ההדלקה המרכזית בחברון

21:00: פתיחת השידור החי - התוועדויות, שירה ושיחות חיזוק.

22:00: רגע השיא - ההדלקה המרכזית בשידור ישיר מרחבת המערה.

ל"ג בעומרבצלאל סמוטריץ'הציונות הדתיתמערת המכפלההרב יעקב שפיראל"ג בעומר תשפ"ו

