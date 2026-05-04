עקב המצב הבטחוני ועל מנת למנוע את עליית האלפים להר מירון החליט הראשון לציון הגר"ש עמאר לקיים את ההדלקה המסורתית הספרדית בירושלים.
מעמד ההדלקה ייערך הערב (שני) בשעה 20:00 ברחבה שמול מוסדות "שמע שלמה" שבנשיאות הראשון לציון, על פני רחוב משה זילברג בשכונת בית וגן בירושלים.
במעמד יטלו חלק גדולי ישראל ובראשם הראש"ל הגר"ד יוסף, הגאב"ד הגר"ש זעפראני והגה"צ רבי יצחק כהן. את המעמד ינעימו גדולי הזמר שמוליק סוכות וחיים ישראל בליווי מקהלה.
בתוך כך במקום אף הוקם מתחם הכנסת אורחים קרליבך ממירון בכיבוד עשיר לבאי ההילולא. ילדי החלאקה יעברו לברכת הראש"ל במעמד. משטרת ישראל צפויה לסגור את הרחוב בשעה הקרובה.
יצויין כי לאחר בקשת מארגני ההילולא במירון ועל מנת להמשיך את המסורת רבת השנים יגיע הראש"ל לפנות בוקר להר מירון ויערוך הדלקה בהשתתפות מספר מצומצם מתלמידיו.
