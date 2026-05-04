לראשונה: הראש"ל הגרש"מ עמאר יערוך הערב את ההדלקה המרכזית בירושלים 

עקב המצב הבטחוני, הראשון לציון הגר"ש עמאר לקיים את ההדלקה המסורתית הספרדית בירושלים | במעמד יטלו חלק גדולי ישראל ובראשם הראש"ל הגר"ד יוסף, הגאב"ד הגר"ש זעפראני והגה"צ רבי יצחק כהן | על מנת להמשיך את המסורת רבת השנים יגיע הרב לפנות בוקר להר מירון ויערוך הדלקה בהשתתפות מספר מצומצם מתלמידיו (חרדים)

הדלקת הראשל"צ רבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר בסמוך לציון רשב"י במירון בשנה שעברה (צילום: ארז עוזיר, בנדה הפקות)

עקב המצב הבטחוני ועל מנת למנוע את עליית האלפים להר מירון החליט הראשון לציון לקיים את ההדלקה המסורתית הספרדית בירושלים.

מעמד ההדלקה ייערך הערב (שני) בשעה 20:00 ברחבה שמול מוסדות "שמע שלמה" שבנשיאות הראשון לציון, על פני רחוב משה זילברג בשכונת בית וגן בירושלים.

במעמד יטלו חלק גדולי ישראל ובראשם הראש"ל הגר"ד יוסף, הגאב"ד הגר"ש זעפראני והגה"צ רבי יצחק כהן. את המעמד ינעימו גדולי הזמר שמוליק סוכות וחיים ישראל בליווי מקהלה.

בתוך כך במקום אף הוקם מתחם הכנסת אורחים קרליבך ממירון בכיבוד עשיר לבאי ההילולא. ילדי החלאקה יעברו לברכת הראש"ל במעמד. משטרת ישראל צפויה לסגור את הרחוב בשעה הקרובה.

יצויין כי לאחר בקשת מארגני ההילולא במירון ועל מנת להמשיך את המסורת רבת השנים יגיע הראש"ל לפנות בוקר להר מירון ויערוך הדלקה בהשתתפות מספר מצומצם מתלמידיו.

1
חיים ישראל שם?
אבי

