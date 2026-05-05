החסימה ליד זכרון יעקב ( צילום: דוברות המשטרה )

מאות שוטרי משטרת ישראל, לוחמי מג"ב ושוטרי אגף התנועה מרכזים גם בשעות אלו (שלישי) מאמץ מבצעי נרחב לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר מירון בניגוד להנחיות פיקוד העורף. הכוחות פועלים בנחישות למניעת ניסיונות הסתננות למתחם, תוך מניעת הגעתם של מאות אוטובוסים ורכבים פרטיים.

לפני זמן קצר, בהתאם לאינדיקציה שהתקבלה במשטרה, נעצרו מספר אוטובוסים עם מאות אנשים שעשו דרכם למירון בניגוד להנחיות. עם עצירת האוטובוסים בירידה לזכרון יעקב, הנוסעים ירדו והחלו לחסום את ציר התנועה בכביש החוף.

החסימות ליד מגידו - צילום: דוברות המשטרה החסימות ליד מגידו | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:18

שוטרי מחוז צפון ואגף התנועה יחד עם לוחמי מג"ב, פועלים כעת במקום על מנת לפתוח את ציר התנועה ולהכווין את משתמשי הדרך לדרכים חלופיות. החסימה גרמה לעיכובים משמעותיים בתנועה באזור. כך נלכד הנהג שדרס ופצע צועדים בתהלוכת ל״ג בעומר של חב״ד דניאל הרץ | 12:00 כמו כן, לפני זמן קצר, בהתאם לאינדיקציה שהתקבלה במשטרה, נעצרו מספר אוטובוסים עם מאות אנשים סמוך לצומת מגידו שעשו דרכם למירון בניגוד להנחיות. עם עצירת האוטובוסים, הנוסעים ירדו והחלו לחסום את ציר התנועה. כזכור, במהלך הלילה ובשעות הבוקר הגיעו מאות אנשים לאזור מירון לאחר שצעדו במשך שעות ארוכות בכבישים, ביערות ודרכים לא סלולות. עם הגעתם למקום נתקלו האזרחים בחסימות משטרתיות ובאוטובוסים שהמתינו מראש, והועברו למקומות רחוקים מאזור המושב.

הרחקת האנשים ממירון - צילום: דוברות המשטרה הרחקת האנשים ממירון | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:26

אנשים עם כמיהה לרשב"י שטרחו ועלו לציונו בל"ג בעומר ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

המשטרה מבהירה כי נוכח המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, שהייה באזור ההר ללא היתר מהווה סכנה לציבור. המאמץ המבצעי נועד בראש ובראשונה להגן על שלומם של האזרחים.

למרות המגבלות, אלפי מאמינים המשיכו להגיע למירון בדרכים חלופיות, כשחלקם צועדים שעות ארוכות בשבילי הרים ודרכי עפר. כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נרחבת למניעת הסתננות למתחם ההילולה.

אנשים עם כמיהה לרשב"י שטרחו ועלו לציונו בל"ג בעומר ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

עדכונים נוספים בהמשך.