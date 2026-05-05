כיכר השבת
הנהירה נמשכת

חסימת כביש החוף: הנוסעים למירון - ירדו וחסמו את הירידה לזכרון יעקב וצומת מגידו

מאות שוטרים פועלים לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר מירון בניגוד להנחיות • נוסעי אוטובוסים שנעצרו בדרכם למירון ירדו וחסמו את ציר התנועה | המשטרה פועלת לפתיחת הכביש (משטרה)

מאות שוטרי , לוחמי מג"ב ושוטרי אגף התנועה מרכזים גם בשעות אלו (שלישי) מאמץ מבצעי נרחב לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר מירון בניגוד להנחיות פיקוד העורף. הכוחות פועלים בנחישות למניעת ניסיונות הסתננות למתחם, תוך מניעת הגעתם של מאות אוטובוסים ורכבים פרטיים.

לפני זמן קצר, בהתאם לאינדיקציה שהתקבלה במשטרה, נעצרו מספר אוטובוסים עם מאות אנשים שעשו דרכם למירון בניגוד להנחיות. עם עצירת האוטובוסים בירידה לזכרון יעקב, הנוסעים ירדו והחלו לחסום את ציר התנועה בכביש החוף.

שוטרי מחוז צפון ואגף התנועה יחד עם לוחמי מג"ב, פועלים כעת במקום על מנת לפתוח את ציר התנועה ולהכווין את משתמשי הדרך לדרכים חלופיות. החסימה גרמה לעיכובים משמעותיים בתנועה באזור.

כמו כן, לפני זמן קצר, בהתאם לאינדיקציה שהתקבלה במשטרה, נעצרו מספר אוטובוסים עם מאות אנשים סמוך לצומת מגידו שעשו דרכם למירון בניגוד להנחיות. עם עצירת האוטובוסים, הנוסעים ירדו והחלו לחסום את ציר התנועה.

כזכור, במהלך הלילה ובשעות הבוקר הגיעו מאות אנשים לאזור מירון לאחר שצעדו במשך שעות ארוכות בכבישים, ביערות ודרכים לא סלולות. עם הגעתם למקום נתקלו האזרחים בחסימות משטרתיות ובאוטובוסים שהמתינו מראש, והועברו למקומות רחוקים מאזור המושב.

המשטרה מבהירה כי נוכח המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, שהייה באזור ההר ללא היתר מהווה סכנה לציבור. המאמץ המבצעי נועד בראש ובראשונה להגן על שלומם של האזרחים.

למרות המגבלות, אלפי מאמינים המשיכו להגיע למירון בדרכים חלופיות, כשחלקם צועדים שעות ארוכות בשבילי הרים ודרכי עפר. כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נרחבת למניעת הסתננות למתחם ההילולה.

עדכונים נוספים בהמשך.

משטרהמירוןל"ג בעומרל"ג בעומר תשפ"ומירון תשפ"ו

1
אם היה משחק כדורגל. או מונדיאל המדינה הייתה מסדרת את הענינים שהמשחק יתקקים
לוי

