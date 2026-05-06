החלטה דרמטית התקבלה היום (רביעי) ברשות השיפוט של ההסתדרות: הבחירות לוועד עובדי עיריית אלעד בוטלו, ונקבע כי יש לקיים בחירות חדשות ללא דיחוי. ההחלטה התקבלה בעקבות ערעור שהגישו מספר עובדות עירייה, שטענו לפגמים מהותיים בהליך הבחירות.

הבחירות שבוטלו התקיימו ללא הצבעה בפועל, לאחר שהמשיבים הוכרזו כזוכים. אולם בית הדין קבע כי הליך הבחירות כולו נפגם באופן מהותי, כאשר במרכז ההחלטה עומדת קביעה חד-משמעית שלפיה ועדת הבחירות פעלה בניגוד לתקנון.

דרישת חתימות בלתי חוקית

הפגם המרכזי שנקבע בפסק הדין נוגע לדרישת החתימות. על פי הקביעה, ועדת הבחירות הטילה דרישה לאיסוף 14 חתימות תמיכה גם על מועמדים לחברות בוועד – אף שעל פי התקנון דרישה זו חלה רק על מועמד לתפקיד יו"ר הוועד.

עוד נקבע כי לאחר שהוועדה תיקנה את הטעות, היא העניקה לעובדים יומיים בלבד להגשת מועמדות, במקום עשרה ימים כנדרש בתקנון. בית הדין הדגיש כי מדובר ב"פגמים היורדים לשורשו של עניין", אשר פגעו באופן ממשי בזכותם של העובדים להתמודד בהליך הוגן.

טענות בדבר מצב החירום

לצד הפגמים הפורמליים, התקבלו גם טענות בדבר פגיעה בשוויון ההזדמנויות על רקע מצב החירום במהלך מבצע "שאגת הארי". לפי הערעור, תנאי התקופה – שכללו היעדרות עובדים וקושי בניהול קמפיין – מנעו ממועמדים פוטנציאליים להיערך כראוי ולהתמודד.

בנוסף, עלו בפסק הדין ליקויים בשקיפות ההליך. אחת המערערות, מירב אהרון, טענה כי פניות חוזרות לקבלת תקנון הבחירות ומסמכים רלוונטיים לא נענו, וכי לא נמסר למתמודדים מידע על זכות הערעור על החלטות הוועדה.

טענות על הרכב הוועדה

במסגרת הערעור נטענו גם טענות על הרכב ועדת הבחירות, שלכאורה כלל חברים המזוהים עם יו"ר הוועד היוצא. כמו כן, עלתה טענה על שינוי שיטת הבחירות לשיטה של "שני פתקים" – ליו"ר ולחברי הוועד – בניגוד לנוהג בעבר.

בסיכומו של דבר קבעה רשות השיפוט כי הצטברות הכשלים – ובראשם דרישת החתימות הבלתי חוקית וקיצור לוחות הזמנים – מצדיקה את ביטול הבחירות והחזרת ההליך לנקודת ההתחלה.

מכה קשה ליו"ר הוועד

מדובר במכה משמעותית ליו"ר הוועד תומר כהן, כאשר כעת צפוי להיפתח מחדש המרוץ לוועד העובדים בעירייה. ההחלטה מצטרפת לסדרת אירועים דרמטיים שהתרחשו בעיריית אלעד בשנים האחרונות, כפי שדיווחנו בעבר על ההסכמות שנחתמו לשימור אופייה החרדי של העיר.

יצוין כי החלטות דומות של ביטול בחירות לוועדי עובדים אינן שכיחות, והן מתקבלות רק כאשר נפלו פגמים מהותיים בהליך. כזכור, גם בעיריית בני ברק התגלעו בעבר מחלוקות בין ועד העובדים להנהלה, אך שם לא הגיע העניין לביטול בחירות.

'כיכר השבת' פנה אל היו"ר תומר כהן והוא מסר תגובה שנתן לעובדים: "עובדים ועובדות יקרים, בהתאם להחלטת רשות השיפוט, בוטלו תוצאות הבחירות לוועד העובדים. אני ער לכך כי הנהלת העירייה באמצעות נציגיה בוועדת הבחירות יציגו זאת כניצחון שלהם, וינסו להטיל דופי בחברי הוועד, חברי ועדת הבחירות, בי ובהסתדרות. אולם בחינת ההחלטה העלתה כי היא בוטלה מטעמים טכניים בלבד בכך למעשה נדחו כל יתר טענות ההנהלה כנגד ועדת הבחירות ועד העובדים וההסתדרות".

"יתרה מכך", הוסיף כהן: "לגבי הבחירה הישירה ליו"ר ועד העובדים נקבע כי לא נפל כל פגם, אולם רשות השיפוט בחרה משיקוליה שלא להפריד בין הבחירה הישירה לבין הבחירה בחברי הוועד. אני קורא לוועדת הבחירות להתכנס בהקדם ולקבוע מוקדם לבחירות כפי שנקבע, שכן מול האינטרס של הנהלת העירייה לנהל קמפיין בחירות ארוך ומפלג כדי לפגוע באחדותנו ובמאבק על זכויותינו עומד אינטרס טובת העובדים, שכן כוחנו באחדותנו".

לדברי כהן: "כמי שעמד בראשות ועד העובדים במשך שנים רבות כתוצאה של הבעת אמון מצדכם, איני חושש מבחירות ואדרבה, אהיה גאה לקבל את תמיכתכם פעם נוספת, כדי להמשיך להוביל את המאבק בפגיעה בזכויותיכם. לסיום אבקש להדגיש כי גם בבחירות האחרונות לא חששתי מבחירות, מי שחשש מבחירות זוהי הנהלת העירייה אשר ראתה כי כלתה אליה הרעה, והורתה לנציג מטעמה שהגיש מועמדות להסירה, ובכך לא היה צורך בעריכת בחירות. אמשיך לפעול לטובתכם ולמענכם ביתר שאת וביתר עוז".