"אסור לנו לקבל מדיניות של איפה ואיפה, לא נסכים לתנאי העסקה או הטבות שניתנות רק לעובדים מסויימים, מבלי שהסיבה והתנאים לכך יהיו גלויים ושקופים ומתיישבים עם תפקידם, ודי לחכימא ברמיזא", נכתב במכתב ועד העובדים של עיריית בני ברק, שהכריז על סכסוך עבודה (חדשות חרדים)
התקנון לעובדי המדינה קובע כי מי שמכהן במשרת אמון וייבחר ליו"ר ועד עובדים - לא יוכל להמשיך בתפקידו. כעת, עובדים במשרד הדתות דורשים מצחי חמדני, רמ"ט השר דוד אזולאי, לעזוב את תפקידו בוועד העובדים מחשש לניגוד עניינים. משרד הדתות: "הנושא בסמכות העובדים וההסתדרות" (חדשות)
פרסום ראשון: עובדי עיריית אלעד הכריזו על שביתה בימי רביעי וחמישי בשבוע הבא. בין הצעדים שיינקטו: אי פינוי אשפה,והשבתת מספר אגפים, כאשר גם הסייעות בגני הילדים ובחינוך המיוחד יצטרפו לשביתה. מקורבי ראש העיר טוענים: "הוא הגיע להבנות עם העובדים, אבל הם החליטו לחזור בהם" (חדשות, מקומי)
ההסתדרות אישרה להכריז על סכסוך עבודה בעיריית אלעד. בימים הקרובים צפויים לשבות כל שירותי העירייה ובהם גני הילדים וכל שאר מחלקות העירייה. יו"ר ועד העובדים תומר כהן: "ראש העיר מתנהל בכוחניות ובחוסר שקיפות ופוגע בציבור התושבים – לא נותר לנו מנוס אלא להשבית את העיר" (חדשות, מקומי)
לראשונה התארגנות עיתונאים בכלי תקשורת חרדי: עיתונאי רדיו "קול חי" הקימו וועד עובדים, והצטרפו כוועד עשירי לארגון העיתונאים החדש, בו חברים למעלה מ-1,000 עיתונאים ממערכות תקשורת שונות. הוועד הזמני ברדיו 'קול חי': "גאים 'להשלים מניין' ולהיות הוועד העשירי בארגון העיתונאים"