כיכר השבת
אַשְׁרֵי עַיִן רָאַתְהוּ

האפודות הצהובות וה'ח"י רוטל' הגיעו ללייקווד; אלפים בהדלקה אצל הרבי מסקולען

אווירת 'אתרא קדישא' בלב עיר התורה | אלפי חסידים ותושבי לייקווד השתתפו במעמד הדלקת המדורה לכבוד התנא אלוקי רשב"י בראשות האדמו"ר מסקולען לייקווד | צפו בתיעוד ענק מניחוח ה'ח"י רוטל' ועד לאפודות הצהובות של הסדרנים | כך הועתקה ההילולא ממירון לארה"ב (חסידים)

הסדרנים במעמד ההדלקה בסקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)

מעמדי ההוד של יום ל"ג בעומר ביהדות התפוצות הולכים ומקבלים בשנים האחרונות נפח מיוחד, גם בעיר התורה לייקווד שבניו ג'רזי, גדשו אלפים את רחבת ההדלקה של חסידות סקולען לייקווד, למעמד הדלקת המדורה ע"י האדמו"ר.

הכיסופים לרשב"י הורגשו בכל פינה. כדי להשלים את התחושה המירונית, הופקה הלוגיסטיקה במתכונת המוכרת מהר מירון: הסדרנים במקום לבשו אפודות צהובות זוהרות, כמיטב המסורת של סדרני ההילולה בארץ, ובמתחם הוקמו עמדות לחלוקת "ח"י רוטל" משקה וכיבוד קל להמונים.

במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מסקולען לייקווד והעלה את שלהבת האש לקול שירת "לכבוד התנא אלוקי".

במהלך המעמד נשא האדמו"ר דברות קודש שעסקו במעלת היום ובכוחו של בעל ההילולא לעורר רחמי שמיים על הכלל והפרט. בדבריו הלהיב את הקהל להתחזק בתורה וביראת שמיים, כשלאחר מכן עבר הקהל לשירת ניגוני דביקות ושמחה כנהוג, שנמשכו שעות ארוכות אל תוך הלילה.

מעמד ההדלקה בחצה"ק סקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
