מעמדי ההוד של יום ל"ג בעומר ביהדות התפוצות הולכים ומקבלים בשנים האחרונות נפח מיוחד, גם בעיר התורה לייקווד שבניו ג'רזי, גדשו אלפים את רחבת ההדלקה של חסידות סקולען לייקווד, למעמד הדלקת המדורה ע"י האדמו"ר.

הכיסופים לרשב"י הורגשו בכל פינה. כדי להשלים את התחושה המירונית, הופקה הלוגיסטיקה במתכונת המוכרת מהר מירון: הסדרנים במקום לבשו אפודות צהובות זוהרות, כמיטב המסורת של סדרני ההילולה בארץ, ובמתחם הוקמו עמדות לחלוקת "ח"י רוטל" משקה וכיבוד קל להמונים. במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מסקולען לייקווד והעלה את שלהבת האש לקול שירת "לכבוד התנא אלוקי". במהלך המעמד נשא האדמו"ר דברות קודש שעסקו במעלת היום ובכוחו של בעל ההילולא לעורר רחמי שמיים על הכלל והפרט. בדבריו הלהיב את הקהל להתחזק בתורה וביראת שמיים, כשלאחר מכן עבר הקהל לשירת ניגוני דביקות ושמחה כנהוג, שנמשכו שעות ארוכות אל תוך הלילה.