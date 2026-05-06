ארבעה נערים גרמו נזק לאוטובוסים ותחנות בביתר עילית - ונעצרו

הנזקים שגרמו הנערים ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי תחנת עציון של מרחב יהודה עצרו אתמול (שלישי) 4 צעירים בגילי 15-14 תושבי ביתר עילית, בחשד למעורבותם בגרימת נזק בסוף השבוע האחרון.

בצאת השבת, התקבל דיווח למשטרה על אודות נזק שנגרם במהלך אותו סופ"ש לאוטובוס ציבורי ולשתי תחנות היסעים ברחובות כנסת מרדכי וכנסת יחזקאל בעיר ביתר עילית. מיד עם קבלת הדיווח, החלו פעולות חקירה תוך איסוף ממצאים ומודיעין בידי תחנת עציון במטרה להתחקות אחר המעורבים.

במשטרה מציינים כי "פעילות משולבת זו של השוטרים הקהילתיים ורכז המודיעין הפועל בקרב אוכלוסייה צעירה מעין זאת, הובילה את בלשי המשטרה לאתר אמש ולבצע את מעצרם של 4 חשודים - בני נוער תושבי העיר כאמור, והעברתם לחקירה במשטרה".

במשטרה מוסיפים כי "פעילות חקירתית מהירה של תחנת המשטרה בעיר אומנם הובילה אל מספר חשודים, וייתכנו מעצרים נוספים, אך אלימות זו צריכה להיעקר מיסודה, הרי מדובר בוונדליזם לשמו שפוגע בציבור התושבים בעיר ומעשים מעין אלו שמתחילים בגרימת נזק לרכוש, בנקל יהפכו לאלימות ונזק בלתי הפיך לחיי אדם. נמשיך לפעול בכל דרך ואמצעי נגד כל תופעות פסולות מעין אלו, איתורם של חשודים ומיצוי הדין עמם בהתאם".