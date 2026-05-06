כיכר השבת
רק בני 14-15

ארבעה נערים גרמו נזק לאוטובוסים ותחנות בביתר עילית - ונעצרו

נערים גרמו נזק לאוטובוס ותחנות היסעים ברחובות ביתר עילית ונעצרו על ידי שוטרי מרחב יהודה של מחוז ש"י | "מדובר בוונדליזם לשמו שפוגע בציבור התושבים בעיר", אומרים במשטרה (חדשות)

הנזקים שגרמו הנערים (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת עציון של מרחב יהודה עצרו אתמול (שלישי) 4 צעירים בגילי 15-14 תושבי ביתר עילית, בחשד למעורבותם בגרימת נזק בסוף השבוע האחרון.

בצאת השבת, התקבל דיווח ל על אודות נזק שנגרם במהלך אותו סופ"ש לאוטובוס ציבורי ולשתי תחנות היסעים ברחובות כנסת מרדכי וכנסת יחזקאל בעיר ביתר עילית.

מיד עם קבלת הדיווח, החלו פעולות חקירה תוך איסוף ממצאים ומודיעין בידי תחנת עציון במטרה להתחקות אחר המעורבים.

הנזקים שגרמו הנערים (צילום: דוברות המשטרה)
הנזקים שגרמו הנערים (צילום: דוברות המשטרה)
הנזקים שגרמו הנערים (צילום: דוברות המשטרה)

במשטרה מציינים כי "פעילות משולבת זו של השוטרים הקהילתיים ורכז המודיעין הפועל בקרב אוכלוסייה צעירה מעין זאת, הובילה את בלשי המשטרה לאתר אמש ולבצע את מעצרם של 4 חשודים - בני נוער תושבי העיר כאמור, והעברתם לחקירה במשטרה".

במשטרה מוסיפים כי "פעילות חקירתית מהירה של תחנת המשטרה בעיר אומנם הובילה אל מספר חשודים, וייתכנו מעצרים נוספים, אך אלימות זו צריכה להיעקר מיסודה, הרי מדובר בוונדליזם לשמו שפוגע בציבור התושבים בעיר ומעשים מעין אלו שמתחילים בגרימת נזק לרכוש, בנקל יהפכו לאלימות ונזק בלתי הפיך לחיי אדם. נמשיך לפעול בכל דרך ואמצעי נגד כל תופעות פסולות מעין אלו, איתורם של חשודים ומיצוי הדין עמם בהתאם".

משטרהביתר עיליתאלימותנעריםבני נוער

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר