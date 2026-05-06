כיכר השבת
בלחץ של גפני

גרינברג התקפל: נתי גבאי מ'הציונות הדתית' נכנס לקואליציה בבית שמש

ראש העיר שמואל גרינברג חתם על הסכם קואליציוני עם יו"ר הציונות הדתית נתי גבאי • גפני שלחץ על הכנסתו של גבאי, היה זה שביחד עם סמוטריץ' הביאו את המהלך לסיומו המוצלח | הקואליציה מונה כעת 22 חברים (כיכר העיר)

נתי גבאי (מימין), סמוטריץ', גפני וגרינברג (צילום: עיריית בית שמש)

ראש עיריית שמואל גרינברג ויו"ר סיעת הציונות הדתית בעיר, חבר המועצה נתי גבאי, חתמו על הסכם קואליציוני שמרחיב את שורות הקואליציה העירונית. לאחר החתימה, מונה הקואליציה בבית שמש 22 חברי מועצה מתוך 25, ומייצגת את כלל הקהילות והמגזרים בעיר.

מאחורי המהלך עמדו יו"ר דגל התורה, , ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', , שפעלו יחד במטרה לקדם את ההסכם ולחבר בין הדרג העירוני למקבלי ההחלטות בזירה הארצית. המתווך המרכזי בין הצדדים היה ח"כ צבי סוכות, שהגיע מספר פעמים ללשכת ראש העיר בימים האחרונים כדי לגשר על הפערים.

חותמים על ההסכם (צילום: עיריית בית שמש)

מאחורי הקלעים, גפני היה זה שלחץ ודחף את גרינברג להכניס את גבאי לקואליציה העירונית וזאת למרות ההתנגדות הרבה שהייתה לגרינברג מתוך הקואליציה.

לגבאי, שהיה ראש הלשכה של ראש העיר הקודם עליזה בלוך, יש יריבים רבים בתוך הקואליציה כיום, ביניהם, יו"ר שלומי אמונים שמעון גולדברג ויו"ר הליכוד שלום אדרי, שמחזיקים כוח אדיר, אך לבסוף, לאחר השכנוע של ראש העיר גרינברג, הם הסכימו לו להכניס את גבאי לקואליציה. גרינברג אף מעוניין לצרף לקואליציה את הנציג מהעדה האתיופית שברשימה של בלוך - אך זוכה להתנגדות חריפה בתוך הקואליציה למהלך זה.

מי שצפויה לפרוש מהקואליציה בשל המהלך, היא חברת המועצה הדתית-לאומית מטעם השר בן גביר, רינה הולנדר, שהיא יריבה ותיקה של גבאי ואף הוא קיבל חלק מהדברים שהיו אצלה תמורת הצטרפותו לקואליציה.

גבאי: "מהלך של אחריות והובלה"

יו"ר סיעת הציונות הדתית, חבר המועצה נתי גבאי, הגדיר את הצטרפותו לקואליציה כ"מהלך של אחריות והובלה". לדבריו, "המטרה היא לתרגם את אמון הציבור לעשייה והשפעה אמיתית בשטח. יחד עם ראש העיר שמואל גרינברג ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', נפעל לקידום תחומי חינוך, בינוי ותשתיות".

גבאי הדגיש כי "מדובר במהלך שמחזק את ייצוג הציונות הדתית בהנהלת העיר ואת יכולת ההשפעה שלנו. אני נכנס לקואליציה מתוך מחויבות עמוקה לכלל תושבי בית שמש. בכוונתי לפעול בשיתוף פעולה מלא לטובת קידום העיר ושיפור השירות לתושב".

בסיום דבריו הודה גבאי לראש העיר "על האמון שניתן בי" וכן לח"כ צבי סוכות "על תרומתו לקידום המהלך".

ראש העיר שמואל גרינברג מסר לאחר החתימה: "כניסתו של נתי גבאי לקואליציה מחזקת את הקואליציה העירונית. נתי הוא בעל ניסיון עשיר בעשייה של בית שמש. יחד נייצר עתיד כלכלי וחברתי לכלל המגזרים בבית שמש".

גרינברג הוסיף והודה למעורבים במהלך: "יום יבוא וערים אחרות יאמצו את המודל של שיתוף פעולה הנדיר שיש לנו בבית שמש. אני מודה ליו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' שנתנו את הגב למהלך שיחזק את בית שמש".

