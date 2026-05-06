כיכר השבת
הכחשה רשמית

יו"ר 'דגל התורה' גפני: "הפרסום על דחיית חוק הגיוס - לא היה ולא נברא"

לשכת יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מכחישה בתוקף את הדיווחים • "הפרסום לפיו נתניהו ביקש לדחות את סיום חקיקת חוק הגיוס - לא היה ולא נברא" | ההכחשה המפתיעה (חרדים)

2תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/ Flash90)

לשכת יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הוציאה לפני זמן קצר (רביעי) הכחשה לדיווחים שפורסמו בתקשורת, לפיהם ראש הממשלה ביקש מהמפלגות החרדיות לדחות את סיום חקיקת עד לאחר הבחירות הצפויות.

"הפרסום לפיו ראש הממשלה נתניהו ביקש לדחות את סיום חקיקת חוק הגיוס עד לאחר הבחירות - לא היה ולא נברא", נמסר מלשכת גפני בהודעה תמציתית וחד-משמעית.

מבנה בית המשפט העליון בירושלים (צילום: יוסי זמיר , פלאש 90)

הרקע להכחשה הוא הדיווח של העיתונאי אברהם פריינד, לפיו, נתניהו קיים בימים האחרונות שיחות עם ראשי המפלגות החרדיות ודרש מהם להוריד את חוק הגיוס מסדר היום ולהמתין עם זה עד אחרי הבחירות, מכיוון שאין סיכוי כרגע להעביר את החוק.

יצוין, כי גם בתוך הציבור הליטאי ישנה מחלוקת על חוק הגיוס, כאשר הגרמ"ה הירש סבור שהחוק הוא לא טוב ואין לקדם אותו ומנגד, הגר"ד לנדו, סבור שיש להעביר חוק בכל מחיר.

בשבועות האחרונים התעצמו הדיווחים על מגעים בין הממשלה למפלגות החרדיות בניסיון לגבש נוסח חוק שיעבור את מבחן בג"ץ, תוך איזון בין הצורך בשמירה על עולם התורה לבין הדרישות המשפטיות. המתיחות הגיעה לשיא בדיון סוער בבג"ץ, שבו נשמעו דרישות לסנקציות על שרים ונציגי הממשלה.

אהרון ברק (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

יצוין כי בימים האחרונים התפרסמו גם דיווחים על מתיחות פנימית בחזית החרדית, כאשר גפני תקף את שותפתו ש"ס והיועצת המשפטית לממשלה. עם זאת, בנושא חוק הגיוס עצמו, נראה כי הצדדים שומרים על קו אחיד מול הדיווחים בתקשורת.

ההכחשה המפורשת של לשכת גפני מעידה על רגישות המפלגות החרדיות לדיווחים בנושא, במיוחד בתקופה זו שבה המערכה המשפטית והציבורית סביב חוק הגיוס נמצאת בעיצומה.

בנימין נתניהומשה גפניגיוס חרדיםחוק הגיוסל"ג בעומרמשבר הגיוס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
גפני לך הביתה, אתה נותן לביבי לצחוק עלינו לכאורה כבר מהבחירות שהיו שהבטיח ביבי להעביר חוק גיוס ולא קיים, השאלה האם שניכם צוחקים עלינו????? ביבי הביתה איתך ביחד
יחזקאל
1
חחח גפני, ביבי צוחק עליך, כבר עבר כ"כ הרבה זמן מהבחירות, לפני כל תקציב היתה רק בעיה קטנה שפשוט אין זמן לסדר את זה ומייד אח"כ זה יעבור וכו' וכו', אתה עדיין מאמין לביבי שהחוק יעבור!
דביל מושלם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר