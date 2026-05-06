לשכת יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הוציאה לפני זמן קצר (רביעי) הכחשה לדיווחים שפורסמו בתקשורת, לפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מהמפלגות החרדיות לדחות את סיום חקיקת חוק הגיוס עד לאחר הבחירות הצפויות.

"הפרסום לפיו ראש הממשלה נתניהו ביקש לדחות את סיום חקיקת חוק הגיוס עד לאחר הבחירות - לא היה ולא נברא", נמסר מלשכת גפני בהודעה תמציתית וחד-משמעית.

הרקע להכחשה הוא הדיווח של העיתונאי אברהם פריינד, לפיו, נתניהו קיים בימים האחרונות שיחות עם ראשי המפלגות החרדיות ודרש מהם להוריד את חוק הגיוס מסדר היום ולהמתין עם זה עד אחרי הבחירות, מכיוון שאין סיכוי כרגע להעביר את החוק.

יצוין, כי גם בתוך הציבור הליטאי ישנה מחלוקת על חוק הגיוס, כאשר הגרמ"ה הירש סבור שהחוק הוא לא טוב ואין לקדם אותו ומנגד, הגר"ד לנדו, סבור שיש להעביר חוק בכל מחיר.

בשבועות האחרונים התעצמו הדיווחים על מגעים בין הממשלה למפלגות החרדיות בניסיון לגבש נוסח חוק שיעבור את מבחן בג"ץ, תוך איזון בין הצורך בשמירה על עולם התורה לבין הדרישות המשפטיות. המתיחות הגיעה לשיא בדיון סוער בבג"ץ, שבו נשמעו דרישות לסנקציות על שרים ונציגי הממשלה.