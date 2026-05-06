בָּם תִּקֵּן הָעֶלְיוֹנִים המתקת הדינים; כשהרבי מסטרופקוב זרק סוכריות אל עבר קהל חסידיו ומעריציו אם התרגלתם לראות את המחזה המרהיב של זריקת התפוחים בחצרות הקודש לבית צאנז בנעילת החג, הרי שבסטרופקוב זכו החסידים לראות את המנהג בגרסה מתוקה ומרגשת | בעיצומה של שמחת ה'חלאקה' לנינו של האדמו"ר, נכד לנכדו הרב יואל רוקח. לאחר גזיזת המחלפות כנהוג, הפתיע האדמו"ר את הקהל והחל במנהג ייחודי של זריקת סוכריות לעבר המוני החסידים והילדים שגדשו את המקום | לאחר שמחת החלאקה יצא האדמו"ר בראש לחצר בית המדרש שבשערי עיה"ק ירושלים, שם ערך את מעמד ההדלקה המרכזי לכבוד התנא אלוקי רשב"י (חסידים)

