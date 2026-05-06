גזירה מקוממת: הרה"ר במתקפה חסרת תקדים נגד כתבי האישום בבלגיה

כינוס בחורי אנטווערפען ביום ל"ג בעומר ( צילום: דוד ברנל )

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי קלמן מאיר בר, שבר את שתיקתו בעקבות הגשת כתבי אישום נגד שלושה מוהלים באנטוורפן שבבלגיה. במכתב מחאה חריג בחריפותו, תקף הרב את המדינה האירופית והאשים אותה בהצטרפות לרשימה המבישה של מדינות הנלחמות ביהדות תחת מסווה של חוק.

"אחד מסימני הזהות של יהודי זו העובדה שהוא מקיים את הצו האלוקי של 'הימול לכם כל בשר'", כתב הרב הראשי והזכיר כי לאורך כל ההיסטוריה מסרו יהודים את נפשם על מצווה זו. בדבריו, מתח קו ישיר בין הצעד הבלגי לבין גזירותיו של אנטיוכוס הרשע, והבהיר כי הציבור היהודי לא יעבור על כך בשתיקה.

מכתב הרב קלמן בר ( צילום: הרבנות )

"מילה היא מצווה ולא ניתוח כירורגי"

הרב הראשי דחה מכל וכל את דרישת הרשויות שבריתות ייערכו אך ורק על ידי רופאים. לדבריו, הטענה כי מוהלים אינם מוסמכים היא "מופקעת מעיקרא", שכן המוהלים מלים את ילדי ישראל עוד לפני שהיה תיעוד כלשהו על תושבי אירופה.

"מילה היא מצווה ולא ניתוח כירורגי", הבהיר הרב במכתבו, והוסיף כי רופאים אינם מכירים את הדרישות ההלכתיות ואינם עומדים בתנאים לקיום המצווה. דבריו מהדהדים את עמדת הקהילה היהודית באנטוורפן, שם מתגוררת אחת הקהילות החרדיות הגדולות באירופה.

התגייסות הקהילה: מאות בחורים בתפילה

בעקבות המשבר, התכנסו מאות בחורי כלל הישיבות בעיר אנטוורפן מכל העדות והחוגים לתפילת מנחה וקבלת שבת בצוותא חדא בבית הכנסת הגדול אסטען, בראשות הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן. הכינוס התקיים בל"ג בעומר, כאשר הבחורים רקדו בזמר "בר יוחאי" בראשות הגאב"ד וראשי הישיבות.

הגאב"ד נשא דברי התעוררות נלהבים לחיזוק בתפלה ובגדי הקדושה, וקרא בקול גדול: "שבכל דוד ודור עומדים עלינו לכלותנו – והקב"ה מצילנו מידם", ושום דבר לא יזיז אותנו מקיום המצוות כפי המסורת מדור דור.

קריאה לחזור בהם מהתביעה

את מכתבו חתם הרב הראשי בקריאה נוקבת לרשויות בבלגיה לשקול שנית את הצעד הנמהר, לקחת בחשבון את הפגיעה הקשה בקהילות היהודיות בעולם ולחזור בהם מהתביעה חסרת התקדים. "ויפה שעה אחת קודם", סיים הרב את דבריו.

בבלגיה מדגישים כי החוק מחייב ביצוע הליכים רפואיים על ידי רופאים בלבד, ומאחר שמוהלים רבים אינם מחזיקים בתואר רפואי, נוצר פער משפטי. מנגד, שר החוץ הבלגי מקסים פרבו ושר הבריאות פרנק ואנדנברוקה הבהירו כי הם פועלים למציאת פתרון שיאפשר את המשך קיום ברית המילה במסגרת החוק.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שמדינות אירופיות מנסות להטיל מגבלות על ברית המילה. בשנים האחרונות נרשמו ניסיונות דומים במדינות נוספות, אך בעקבות לחץ דיפלומטי ומחאות של הקהילות היהודיות, רובם לא יצאו אל הפועל.