אבל כבד בשכונת רמות ד': לאחר חמש שנים של ייסורים קשים שקיבל באהבה, הסתלק בערב ל"ג בעומר האברך החשוב רבי יוסף חיים מלכא זצ"ל, כשהוא מותיר אחריו אלמנה וחמישה יתומים רכים.

המנוח ז"ל נולד בירושלים בערב חג הסוכות תש"ן לאביו שיבלחט"א הגאון רבי אליעזר מלכא, מראשי ישיבת "זכרון אליעזר". בבחרותו קנה את תלמודו בישיבת "בנין אב" לצעירים, שם דבק ברבותיו, ומשם המשיך לישיבת "באר התלמוד" הגדולה, שם נודע כאחד מבחירי הבחורים, השוקד על תלמודו בנמיכות רוח ובמידות נאצלות.

מכריו מספרים על דמות של אברך משי במלוא מובן המילה. עבודת המידות הייתה אצלו דרך חיים; מעולם לא נכנס למחלוקת, ותמיד חיפש להיטיב עם סובביו בשקט, בענווה ובצניעות מופלגת.

במשך חמש שנים עבר המנוח סדרת ייסורים קשים ומרים, אך גם ברגעי הכאב העזים ביותר לא פסק פומה מגירסא. בעת שביקרוהו חבר מועצת חכמי התורה הגה"צ רבי יהודה כהן ובנו הגאון רבי חנוך כהן, התבטא בכאב מטלטל כי הדבר שהכי קשה לו בייסורים הוא הביטול מתורה שנגרם לו בעל כורחו.

אמש נגדע פתיל חייו, ואת נשמתו הזכה השיב לבוראו לדאבון כל לב מכריו ובני משפחתו. במסע הלוויה רווי דמעות שיצא אמש (שני), ליל ל"ג בעומר, הספידוהו בבכי מר ראשי הישיבות, הגאון רבי חנוך כהן והגאון רבי דוד אברהם, שעמדו על דמותו המיוחדת ועל האבידה הגדולה למשפחתו ולשכונת רמות.