פרופסור ירמיהו (הרמן) ברנובר, מבכירי הפיזיקאים בעולם, מי שהיה לסמל המאבק היהודי בברית המועצות ופורץ דרך בחיבור שבין עולם המדע לעולם התורה, הלך לעולמו ביום שני, והוא בן 94.

פרופסור ברנובר, שהיה חסיד חב"ד מקושר ופעל בשליחויות חשאיות עבור הרבי מליובאוויטש, נחשב לאורך עשורים לאוטוריטה בינלאומית בתחום המגנטו-הידרודינמיקה, ובמקביל הקדיש את חייו להנגשת היהדות למיליוני דוברי רוסית.

סיפור חייו של פרופסור ברנובר הוא מסע מופלא שהחל בריגה שבלטביה בשנת תרצ"א. הוא גדל בבית יהודי שהיה מנותק לחלוטין מכל זיק של מסורת, תחת שלטון קומוניסטי דורסני שקידש את האתאיזם. בילדותו חווה את זוועות מלחמת העולם השנייה, במהלכה איבד את אביו, ונאלץ להימלט עם אמו ואחיו לעומק רוסיה כדי לשרוד. למרות נקודת הזינוק הקשה, הוא התגלה כעילוי בתחום המדעים המדויקים, השלים תארים מתקדמים וזכה להכרה עולמית כחוקר מוביל בתחומים סבוכים של מחקר אנרגיה.

דווקא מתוך עולם המדע והחקר האקדמי, החל ברנובר לעסוק בשאלות קיומיות שהובילו אותו לערער על יסודות החינוך האתאיסטי עליו גדל. הוא החל ללמוד עברית ויהדות בסתר, תחת סכנה מתמדת, וביחד עם רעייתו פניה הפכו לחסידי חב"ד נלהבים המקיימים תורה ומצוות בלב ליבה של מוסקבה. ברנובר הפך לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בתנועת התחייה היהודית במחתרת, כשהוא מלמד צעירים יהודים ומפיץ את אור היהדות תחת עינה הפקוחה של הבולשת הסובייטית.

במשך 15 שנים נאבק ברנובר בשלטונות ברית המועצות כ"סירובניק". מיד לאחר שהגיש בקשה לעלות לארץ ישראל, הוא הודח מכל משרותיו האקדמיות, נאסר עליו לעסוק במחקר והוא נאלץ לעבוד בעבודות כפיים כדי להתקיים. למרות מעצרים, חקירות חוזרות ונשנות של הק.ג.ב והטרדות בלתי פוסקות, הוא סירב להפסיק את פעילותו הרוחנית. רק בשנת 1972 קיבל את אישור היציאה המיוחל ועלה לארץ הקודש, כשהוא כבר דמות מוכרת בעולם היהודי והמדעי כאחד.

עם הגעתו לישראל, השתלב ברנובר באוניברסיטת בן גוריון בנגב והקים בה מעבדות מחקר מתקדמות שהפכו לשם דבר בעולם. לצד עבודתו המדעית, הפך למרצה מבוקש בכל רחבי תבל, כשהוא מצליח להוכיח לקהלים מגוונים – מחוקרים באקדמיה ועד לסטודנטים צעירים – כי אין כל סתירה בין המדע המודרני לבין האמונה היהודית והמסורת. קשרו עם הרבי מליובאוויטש היה הדוק במיוחד, והוא זכה להדרכות פלאיות שנגעו גם לפרטים הקטנים ביותר במחקריו המדעיים, כולל מקרים בהם הרבי הצביע על טעויות בחישובים פיזיקליים מורכבים.

פרופסור ברנובר לא הסתפק באקדמיה והקים את אגודת "שמיר" ואת הוצאת הספרים שלה, שהפכה למוקד העיקרי להפצת יהדות לדוברי רוסית. הוא הקים בתי ספר, כפרים טכנולוגיים ומוסדות חינוך בברית המועצות לשעבר ובישראל, מתוך חזון לסייע למדענים ועולים להשתלב בחברה מבלי לוותר על זהותם היהודית. הוא היה איש של שילובים – עומק עיוני לצד מעשה בפועל, גאונות מדעית לצד ענווה חסידית, ותקיפות אידיאולוגית לצד נעימות הליכות יוצאת דופן.

הוא הותיר אחריו את בנו, ר' דניאל ברנובר מקראון הייטס, ונכדים הממשיכים בדרכו. רעייתו, מרת פניה ע"ה, נפטרה לפני מספר שנים.