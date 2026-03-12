פרשות ויקהל-פקודי עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו

מגדלור לחייםפרשות ויקהל-פקודי עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוחבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד מפרשת השבוע • והשבוע: פרשות ויקהל פקודי (יהדות)כהכיכר השבת | 14:10 - צילום: לשכת הרב| צילום: צילום: לשכת הרב10100:00/4:16 (צילום: לשכת הרב)הרב יצחק דוד גרוסמןמגדלור לחייםפרשת ויקהל פקודיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:פרשות ויקהל-פקודי: האם מותר לעבור ליד מנורה הנדלקת מחיישן?יגאל גרוס|14:18הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשות 'ויקהל-פקודי' • צפו כיכר השבת|14:01פינתו של הרב יעקב גלויברמן: כשעם ישראל מתאחד - נבנית קדושה | צפוהרב יעקב גלויברמן|14:00 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:"הארץ", סבתא מארי ו-6,000 חבילות ממתקים // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00אריה ברונר שר ומדבר על פרשת ויקהל פקודי תשפ"ואריה ברונר|09:49כשבעלך לא סגר את המקפיא | הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת כי תשא • צפוהרבנית גילי|05.03.26
