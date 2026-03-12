מגדלור לחיים פרשות ויקהל-פקודי עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד מפרשת השבוע • והשבוע: פרשות ויקהל פקודי (יהדות)