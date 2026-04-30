מה הקטע של ספירת העומר?

בפרשת השבוע שלנו, פרשת אמור, אנחנו מקבלות סקירה של כל חגי ישראל.

לא, שאגת הארי לא נכנסה בתור חג ללוח השנה, שחררי מאמי.

בין החגים מופיע מאורע מאוד אקטואלי לימינו אנו - ספירת העומר.

בין פסח לשבועות, התורה מצווה אותנו לספור 49 ימים.

אבל למה אנחנו סופרים למעלה, ולא ספירה לאחור?

בדרך כלל, כשיש אירוע מרגש, אנחנו עושים ספירה לאחור, "טבלת ייאוש" של הצעירים. עוד עשרה ימים, עוד יומיים, עוד יום...

אבל בספירת העומר - מי שעוד לא נפסל - אנחנו סופרים קדימה: "היום יום אחד לעומר", "היום שני ימים". למה ומדוע?

כי בספירה לאחור, המטרה היא רק שהזמן יעבור. הימים שעוברים הם רק "מטרד" בדרך ליעד.

אבל ביהדות, הדרך היא חלק מהיעד.

זה בא ללמד אותנו שקדושה לא נוחתת מהשמיים ביום אחד. אי אפשר להפוך מעבדים במצרים למקבלי התורה בין רגע. זה דורש עבודה יום אחרי יום.

ספירת העומר מלמדת אותנו לא להסתכל על פסגת ההר ולהתייאש מהמרחק, אלא להתמקד בצעד של היום.

כל יום קטן כזה, בונה את האישיות הגדולה שלכן.

שבת שלום, וישועות גדולות בקרוב, לא יזיק לנו...