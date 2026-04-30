מה הקטע של ספירת העומר?

כיכר השבת
הפרשה מזווית חדשה

רבנית הרשת המצליחה, הרבנית גילי, מגיעה ל'כיכר השבת': בכל שבוע ביום חמישי היא מגישה באתר פינה ייחודית על פרשת השבוע מהזווית האישית שלה | והפעם: ספירת העומר מלמדת אותנו לא להסתכל על פסגת ההר ולהתייאש מהמרחק, אלא להתמקד בצעד של היום • צפו (אולפן כיכר)

בפרשת השבוע שלנו, פרשת אמור, אנחנו מקבלות סקירה של כל חגי ישראל.

לא, שאגת הארי לא נכנסה בתור חג ללוח השנה, שחררי מאמי. 

בין החגים מופיע מאורע מאוד אקטואלי לימינו אנו - ספירת העומר.

בין פסח לשבועות, התורה מצווה אותנו לספור 49 ימים. 

אבל למה אנחנו סופרים למעלה, ולא ספירה לאחור? 

בדרך כלל, כשיש אירוע מרגש, אנחנו עושים ספירה לאחור, "טבלת ייאוש" של הצעירים. עוד עשרה ימים, עוד יומיים, עוד יום...

אבל בספירת העומר - מי שעוד לא נפסל - אנחנו סופרים קדימה: "היום יום אחד לעומר", "היום שני ימים". למה ומדוע?

כי בספירה לאחור, המטרה היא רק שהזמן יעבור. הימים שעוברים הם רק "מטרד" בדרך ליעד. 

אבל ביהדות, הדרך היא חלק מהיעד.

זה בא ללמד אותנו שקדושה לא נוחתת מהשמיים ביום אחד. אי אפשר להפוך מעבדים במצרים למקבלי התורה בין רגע. זה דורש עבודה יום אחרי יום. 

ספירת העומר מלמדת אותנו לא להסתכל על פסגת ההר ולהתייאש מהמרחק, אלא להתמקד בצעד של היום. 

כל יום קטן כזה, בונה את האישיות הגדולה שלכן.

שבת שלום, וישועות גדולות בקרוב, לא יזיק לנו...

אולפן כיכרפרשת אמורהרבנית גילי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר