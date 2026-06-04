הפרשה במרוקאיתבמרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת שלח לך • צפומחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 15:39"לשון הרע זה דבר נורא" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשת 'שלח-לך' • צפו והתחזקוכיכר השבת|15:59חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'בהעלותך' ו'שלח לך' • צפוכיכר השבת|15:56הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת שלח לךהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת שלח לך10100:00/6:16הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת שלח לךהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת שלח לך10100:00/5:47הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת שלח לךהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת שלח לך • צפוכיכר השבת|15:50המבקש הגדול מכולם | הרב ישראל רידר על פרשת שלח לך הרב ישראל רידר|15:49פרשת 'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|15:45 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת שלח לך • צפוכיכר השבת|15:36פינתו של הרב יעקב גלויברמן: כשהעובדות נכונות - אבל המסקנה שגויה | צפוהרב יעקב גלויברמן|15:36אריה ברונר שר ומדבר על פרשת שלח תשפ"ואריה ברונר|14:03
0 תגובות