הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת שלח לך • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)

הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת שלח לך

הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת שלח לך

הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת שלח לך

הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת שלח לך

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