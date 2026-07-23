אנחנו נמצאים בפתח פרשת 'ואתחנן'. הפרשה הזו מגיעה אלינו תמיד לאחר צום תשעה באב, הימים שבהם כולנו עצרנו כדי להתאבל על חורבן ירושלים ובתי המקדש. כעת, נפתחים שבעה שבועות של נחמה.

במהלך שבעת השבועות האלו, ועד לראש השנה, אנחנו נצטרף אל הנביאים שזעקו על החורבן, אך גם הבטיחו את הנחמה שתבוא בכפליים.

רמז גדול לכך אנחנו מוצאים כבר בתחילת הפרשה. משה רבנו, המנהיג הדגול, מתחנן לפני הקב"ה לבטל את הגזירה ולהיכנס לארץ הקודש. אך כשהקב"ה מסרב, משה מקבל זאת וחדל מתחנוניו.

ואז בתוך הפרשה, אנחנו קוראים שוב את עשרת הדיברות. אולי תשאלו למה לקרוא אותם שוב, הרי כבר קראנו עליהם בפרשת יתרו?

התשובה היא פשוטה ומרגשת: הקב"ה רוצה לנחם אותנו. הוא נותן לנו את התורה כמתנה מחדש, בדיוק כפי שהבטחנו במעמד הגדול: 'נעשה ונשמע'.

התורה הזו אינה רק ספר של חוקים או סיפורים הישנים. היא תורת חיים, ספר הוראה לכל אחד מאיתנו, לכל פרט בחיים שלנו. מסיפור הבריאה, דרך יציאת מצרים, ועד לכניסה לארץ המובטחת. זוהי הנחמה הגדולה שלנו - ללמוד, לצמוח ולהתקדם.