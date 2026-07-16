הפרשה במרוקאיתבמרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת דברים • צפומחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 12:36הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת דברים • צפוכיכר השבת|14:42הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת דבריםהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת דברים10100:00/7:17הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת דבריםהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת דברים10100:00/6:48הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת דבריםשבת חזוןהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:פרשת דברים: האם מותר לקנות דגי נוי שאינם כשרים?יגאל גרוס|13:02המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת דברים - שבת חזון • צפוכיכר השבת|12:43פרשת 'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|12:39 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת דברים • צפוכיכר השבת|12:32שספר דברים: למה צריך חזרה על ארבעת הספרים הקודמים ומה החידוש בו? רבי דוד לייבל|מקודםבית ספר ללימוד מחלוקות // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00
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