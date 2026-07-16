שאלות בפרשה פרשת 'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו מדוע מפורטים המקומות בהם משה דיבר אל בני ישראל? היכן באמת הם אותם מקומות? וגם, על אילו עמים מדובר ומתי אירע האירוע הזה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת דברים • צפו (יהדות)