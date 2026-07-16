פרשת 'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס| צילום: צילום: קובי לסרי ואבינועם יוגב
שאלות בפרשה
פרשת 'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
מדוע מפורטים המקומות בהם משה דיבר אל בני ישראל? היכן באמת הם אותם מקומות? וגם, על אילו עמים מדובר ומתי אירע האירוע הזה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת דברים • צפו (יהדות)
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