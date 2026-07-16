כיכר השבת
שאלות בפרשה

פרשת 'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

מדוע מפורטים המקומות בהם משה דיבר אל בני ישראל? היכן באמת הם אותם מקומות? וגם, על אילו עמים מדובר ומתי אירע האירוע הזה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת דברים • צפו (יהדות) 

פרשת 'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס
פרשת 'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס| צילום: צילום: קובי לסרי ואבינועם יוגב
שוקי סלומוןהרב ישי וליסשאלות בפרשהפרשת דברים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפרשת השבוע:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר