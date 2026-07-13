השבוע בעיצומו והיום בתוכנית (שני) "דבר ראשון" עם שוקי סלומון ומשה מנס נדבר על כל מה שחשוב ומעניין. ממרתונים מורטי עצבים במשכן הכנסת, דרך צילומי לוויין מדאיגים מטהרן, ועד לדרמה הכלכלית המטלטלת שמאיימת להחריב בתים של מאות אברכים.

הנה הצצה מיוחדת לנושאים הבוערים שיעלו על השולחן:

השיעור בשמירת עיניים שהפך לשיחת היום במגזר

במרכז התוכנית השבוע יעמוד סיפור מדהים ומעורר מחשבה לו היה עד בעצמו. אחד הבחורים בישיבה ניגש נסער לראש הישיבה, הגאון רבי צבי קושלבסקי, וסיפר לו בכאב על שלט פרסום לא צנוע שהוצב ממש בכניסה לשכונת הר נוף בירושלים.

תשובתו של ראש הישיבה הפתיעה את הבחור: "אני לא ראיתי", ענה הרב בפשטות. הבחור, שחשב שהרב אולי לא הבין את חומרת העניין, חזר והדגיש: "אבל ראש הישיבה, זה ממש לא צנוע!". הרב הביט בו ושוב ענה באותו רוגע: "אני לא ראיתי". רק לאחר שהדו-שיח חזר על עצמו שוב ושוב, נפלה לבחור המסר אותו ראש הישיבה ביקש להעביר: תשקיע את הזמן והאנרגיה בלימוד תורה, בעשה טוב וכך תתמודד טוב יותר עם אתגרי הקדושה. לפעמים ההתעסקות והמלחמה הם מתכון לכישלון ונפילה.

בעקבות הסיפור, נעסוק מבעולם הפשקווילים והמודעות בבני ברק: מה שם אמיתי, מה פייק ניוז מוחלט, ואיך מתמודדים ברחוב החרדי עם אתגרי המרחב הציבורי?

2. חמישה ימים בלי שינה: מרתון החקיקה הגדול של הכנסת

הקואליציה מעבירה הילוך, והמליאה נפתחת השבוע למרתון דיונים והצבעות מטורף שיימשך חמישה ימים רצופים – עד ליום שישי בבוקר. על הפרק: חוקים שישנו את פני המדינה והמגזר.

החוקים שיעלו כבר היום: חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים, וביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנא.בהמשך השבוע: ניסיונות לקדם את חוק התקשורת ואת החוק השנוי במחלוקת להחלשת תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה.

3. חשיפה: איראן משקמת את אתרי הגרעין מתחת לאף של ארה"ב

בעוד שפיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) מדווח בגאווה על סבב תקיפות נרחב שבמהלכו מטוסי חיל האוויר והצי האמריקאי תקפו 140 מטרות באיראן, מידע מודיעיני מדאיג זורם מהשטח.

ניתוח מודיעיני וצילומי לוויין טריים מה-11 ביולי 2026 חושפים תמונה מבהילה: טהרן מצפצפת באופן בוטה על מזכר ההבנות שנחתם רק בחודש יוני האחרון. בזמן שהעולם מדבר דיפלומטיה, איראן פועלת באופן שיטתי לשיקום ולביצור תשתיות הגרעין והטילים שלה שנפגעו במהלך 40 ימי המלחמה.

3. בלון הזהב שהתפוצץ: מאות מיליונים באוויר באתיופיה

זהו הסיפור החם והכואב ביותר במגזר בשבועות האחרונים, שהחל כלחישות בבתי הכנסת של שכונת רמות בירושלים ובמודיעין עילית, והפך לדרמה אנושית בקנה מידה מבהיל.

השיטה ההזויה: "תביא כסף שאין לך, אנחנו נשלם את המשכנתא".

הבטחות זוהרות להשקעות במכרות זהב באתיופיה סחפו מאות אברכים, שמישכנו את דירתם היחידה בעידוד ובתמיכה של רבנים (שלא תמיד הבינו את גודל הסיכון). כעת, בעקבות פעילות של הפורום להגנת הצרכן החרדי, הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה. החברה מצדה דוחה את ההאשמות וטוענת: "התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות". בינתיים, משפחות רבות עומדות בפני שוקת שבורה ובסכנת איבוד קורת הגג שלהן.

4 . קירות בני ברק: מפשקווילים ועד ללונה פארק

בשורה לנוער העירוני: עיריית בני ברק מקימה מרכז מיוחד לנוער נושר, לצד יוזמה משמחת של הקמת לונה פארק חווייתי לתושבי העיר. לשוקי היה חשוב לפרגן לעירייה גם על הלונה פארק החדש והפעילות שלהם.