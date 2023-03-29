שר הביטחון ביקש מהרמטכ"ל לקבל את המלצותיו בנושא הענקת עיטור הגבורה לחיילים או ליחידות צבאיות, שבאו לידי ביטוי במהלך מלחמת "חרבות ברזל" | "מתוך השבר והאובדן, צמחו גם סיפורי גבורה רבים, שעלינו להוקיר" (צבא)
"כמה עוצמה הייתה בך כדי לעזוב את בתך הקטנה ואותי כדי להציל חיים", אמרה יעל וייסמן, שבעלה נאבק במחבלים בידיים חשופות ונרצח. גדוד צבר של גבעתי קיבל תעודת הערכה, שנתיים אחרי המשבר: "ידענו להגיב בצורה חדה"
סמל א', שנדקר בפיגוע שבו אלאור אזריה ירה במחבל, יקבל מחר תעודת הערכה. היום במשפט: הסמ"פ העיד, הביע אכזבה מהמח"ט וסיפר: "הקצין שנפגע בפיגוע רצה לירות במחבל אך מעצור בנשק מנע זאת ממנו. אם הייתה חגורת נפץ על המחבל אלאור היה מקבל צל"ש"