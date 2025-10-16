המלחמה הסתיימה? היום (חמישי), שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה לרמטכ"ל, אייל זמיר, בבקשה לקבל את המלצותיו בנוגע להענקת עיטור הגבורה לציון מעשי גבורה, יוצאי דופן של חיילים או של יחידות צבאיות, שבאו לידי ביטוי במהלך מלחמת "חרבות ברזל" מאז אירועי ה-7 באוקטובר.

בהודעת כ"ץ נאמר כי בהתאם להחלטת שר הביטחון, הרמטכ"ל יעביר את המלצותיו, בהתאם לעבודת ועדת הצל"שים שמוקמת בצה"ל, בתוך 90 ימים.

שר הביטחון הוסיף: "ה-7 באוקטובר היה היום הקשה ביותר ליהודים מאז השואה והיום הקשה בתולדות מדינת ישראל, מאז פעל צה"ל בגבורה ובנחישות בחזיתות רבות ושינה לחלוטין את מאזן הכוחות האסטרטגי מול אויבינו".

השר מהליכוד הוסיף: "במלחמה הקשה הזאת שנכפתה עלינו נחשפנו לסיפורי גבורה יוצאי דופן של לוחמים ולוחמות, שעמדו בפרץ, נלחמו במסירות נפש והצילו חיים רבים".

הוא ציין כי "חובתנו הלאומית והערכית היא להוקיר את מעשי הגבורה הללו ולהעניק להם את ההכרה הרשמית והערכית הראויה ביותר".

עיטור הגבורה הוא אות יוצא דופן כמוהו הוענקו עד היום 40 בלבד מאז קום המדינה, ולאחרונה בשנת 1975, והוא יוענק במערכה זאת למי שפעלו בנסיבות הקשות ביותר למען הגנתה וקיומה של מדינת ישראל".

מוקדם יותר הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במחנה נחל עוז כי "ביום הזה, אנחנו מישירים את מבטינו אל מול הכישלון של שבעה באוקטובר ומביטים קדימה לעתידנו. אנחנו מרכינים ראש בפני האזרחים, המפקדים והלוחמים שחרפו נפשם בגבורה".

על חלוקת הצל"שים: "מתוך השבר והאובדן, צמחו גם סיפורי גבורה רבים, שעלינו להוקיר, ועל כן אנחנו נקים את ועדת הצל"שים. בזכות הלחימה העיקשת של כלל המפקדים והלוחמים, הגענו להישגים גדולים שהובילו אותנו למצב הקיים ולעמדה של כוח".