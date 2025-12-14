לקראת 'מלחמת חנוכה'? הרמז העבה של הרמטכ"ל בביקור בצפון 

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום (ראשון) הערכת מצב באוגדה 91 עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תא"ל יובל גז, ראש חטיבת המבצעים, תא"ל ישראל שומר, מפקדי החטיבות ומפקדים נוספים. לאחר מכן, הדליק נר ראשון של חנוכה עם כוחות האוגדה.

בהערכת המצב, הוצגה לרמטכ"ל פעילות האוגדה, לרבות שלושת הסיכולים שבוצעו היום למול הפרות ההסכם. כמו כן, הרמטכ"ל שוחח עם המפקדים בסדיר ובמילואים והדגיש את חשיבות ההגנה על התושבים, בייחוד בימי החג.

בהמשך, קיים הרמטכ"ל שיח עם ראשי הרשויות בצפון והדליק איתם נר.

ברקע השמועות בימים האחרונים מדיווחים ערביים על התפתחות קרובה בגזרת הצפון, הרמטכ"ל הבהיר שישראל לא תשתוק למול התעצמותו של חיזבאללה - ולא תאפשר לדבר לקרות, אולי רמז לקראת הבאות.

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, אמר: "לא ניתן לאויב להתעצם ונגיב על כל הפרה - דפוס הפעולה שלנו ברור. אתמול חיסלנו את ראאד סעד, מבכירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שהוביל וביצע פעולות טרור במשך יותר משלושים שנה והיה מאדריכלי מתקפת השבעה באוקטובר".

"מעורבותו בניסיונות השיקום וההתעצמות של חמאס היוו הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. תוך פרק זמן קצר חיסלנו את רמטכ"ל חיזבאללה ואת ראש מטה הייצור של חמאס - לא ניתן לאויב להתעצם ונגיב על כל הפרה של ההסכם. המדיניות שלנו ברורה, בכל הגזרות וגם פה בלבנון - נמשיך לפעול ולסכל איומים בהתהוותם".

"לא נאפשר לארגוני פרוקסי ולצבאות טרור להתבסס בגבולותינו - נפעל לסכלם מבעוד מועד. כוחות צה"ל נמצאים בהגנה מלפנים ופרוסים בנקודות שולטות. כוחותינו מייצרים קווי ביטחון בכלל הזירות, בלבנון, בסוריה ובעזה, ההימצאות שלנו בנקודות אלו מאפשרת הגנה טובה יותר לתושבינו לצד חופש פעולה לכוחות. גם בגבול לבנון אנחנו מהווים חיץ בין האויב לבין היישובים - מגנים מלפנים על-פי העיקרון אותו קבענו".

"אנחנו מדליקים היום נר ראשון של חנוכה, חג של אור וכוח - גם כאן עלינו לזכור כי משימתנו לא תושלם עד להשבת החלל החטוף האחרון, רס"ל רן גואילי ז"ל. נמשיך לפעול על מנת לשמור על תושבי הצפון ולאפשר להם לחגוג את חג החנוכה בביטחון, חג שמח".