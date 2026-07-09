הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשות מטות מסעי • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)

הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשות מטות מסעי

הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשות מטות מסעי

הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשות מטות מסעי

הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשות מטות מסעי

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