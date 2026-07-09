הפרשה במרוקאיתבמרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשות מטות מסעי • צפומחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 12:48"נאמנות לבורא" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשת 'מטות-מסעי' • צפו והתחזקוכיכר השבת|12:57חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'מטות מסעי' • צפוכיכר השבת|12:53הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשות מטות מסעיהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשות מטות מסעי10100:00/5:15הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשות מטות מסעיהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשות מטות מסעי10100:00/6:47הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:הסוד שעבר מה״אור החיים״ ל״בעל שם טוב״ // עמירן דבירעמירן דביר|03.07.26פרשת פנחס: כיצד יתחלקו הנחלות לעתיד לבוא?יגאל גרוס|02.07.26חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'פנחס' • צפוכיכר השבת|02.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת פנחס • צפוכיכר השבת|02.07.26פרשת 'פנחס' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|02.07.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת פנחס • צפוכיכר השבת|02.07.26
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