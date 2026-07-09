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פרשות מטות מסעי

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: כוחה של מילה | צפו

פרשת מטות מזכירה לנו לעצור רגע לפני שאנחנו מדברים, לחשוב לפני שאנחנו מבטיחים, ולזכור: למילה שלנו יש כוח - וכשאנחנו עומדים בדיבורנו, אנחנו בונים אמון, קדושה ואישיות אמיתית (פרשת שבוע)

פינתו של הרב יעקב גלויברמן לפרשות מטות-מסעי
פינתו של הרב יעקב גלויברמן לפרשות מטות-מסעי

פרשות השבוע, מטות–מסעי, נקראות השנה יחד. פרשת מטות נפתחת בדיני נדרים ושבועות, והתורה מדגישה במילים ברורות: "לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ - כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה”. כלומר: אדם שמוציא מפיו התחייבות, נדר או שבועה - חייב לעמוד בדיבורו. אם אינו מקיים את מה שאמר, הוא מחלל את המילה שלו.

המילה נדר מלמדת אותנו על קשר. כאשר אדם נודר, הוא כאילו קושר את עצמו אל ההתחייבות שיצאה מפיו, עד שיקיים אותה בשלמות. לכן אנו נזהרים מאוד לומר על כל הבטחה או קבלה טובה: "בלי נדר".

כי מילה שיוצאת מהפה איננה דבר קטן. יש לה כוח. יש לה משמעות. ויש לה אחריות. גם כאשר אדם מקבל על עצמו דבר טוב, עליו להשתדל לקיים זאת בהקדם האפשרי, ולא לדחות. נדר שלא מקוים בזמן עלול להביא קושי רוחני גדול, ולכן התורה מזהירה אותנו להיזהר מאוד בכוח הדיבור.

לפעמים, כאשר אדם התחייב בנדר ואחר כך מבין שאינו מסוגל לעמוד בכך, קיימת אפשרות של התרת נדרים - בפני בית דין של שלושה, ששומעים את הדברים ובודקים האם ניתן להתיר את ההתחייבות.

אבל המסר הגדול של הפרשה הוא פשוט ועמוק: האדם נמדד גם במילים שלו. מילה טובה יכולה לבנות. הבטחה יכולה לחייב. ודיבור קדוש יכול לרומם את האדם.

פרשת מטות מזכירה לנו לעצור רגע לפני שאנחנו מדברים, לחשוב לפני שאנחנו מבטיחים, ולזכור: למילה שלנו יש כוח - וכשאנחנו עומדים בדיבורנו, אנחנו בונים אמון, קדושה ואישיות אמיתית.

הרב יעקב גלויברמןפרשת מטות מסעי

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