חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'פנחס' • צפו

וורט ב-3 שפותחיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'פנחס' • צפומדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשת פנחס (יהדות)כהכיכר השבת | 16:14פרשת פנחס: כיצד יתחלקו הנחלות לעתיד לבוא?יגאל גרוס|16:21הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת פנחסהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת פנחס10100:00/3:35הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת פנחסהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת פנחס10100:00/3:02הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת פנחסהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת פנחס10100:00/3:47הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:פרשת פנחס עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|16:17מבט על פרשת פנחס: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|16:16המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת פנחס • צפוכיכר השבת|16:12 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת פנחס • צפוכיכר השבת|16:10כוחה של האחדות להצמיח מנהיגים | הרב ישראל רידר על פרשת פנחס הרב ישראל רידר|16:09פרשת 'פנחס' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|15:59
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